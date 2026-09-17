Ellos son los diputados y alcaldes que no rindieron cuentas de sus campañas en 2025

Diez alcaldes y cuatro diputados electos fueron señalados por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Financiamiento (UFTF) de no presentar informes financieros sobre sus campañas políticas en las elecciones generales de 2025. Conózcalos a continuación.
Alberto Emilio Cruz Zelaya, diputado del Partido Liberal por el departamento de Comayagua. Es primera vez que Cruz compitió por un curul en el Congreso Nacional.
Carlos Gómez Marín ganó la alcaldía del municipio de Brus Laguna (Gracias a Dios) bajo la bandera del Partido Liberal. No obstante, no proporcionó información financiera de su campaña.
Daisy María Andonie López, diputada del Partido Nacional en representación por el departamento de Cortés. Al igual que Alberto Cruz, esta es su primera participación como congresista.
Gerardo Antonio Mejía Mejía, alcalde de San Marcos de Ocotepeque por el Partido Liberal. Es edil de este municipio occidental.
Gustavo Adolfo González Aguilar, diputado del Partido Nacional en representación de El Paraíso. En el período 2018-2022 fue diputado suplente y, a partir de 2022, ha quedado electo como congresista propietario.
J. Andrés Gutiérrez Pérez, alcalde del municipio de Nuevo Celilac, Santa Bárbara. Ganó la alcaldía de este municipio occidental bajo la bandera del Partido Nacional.
José Luis Chevez Mendoza, alcalde de Alubarén (Francisco Morazán) con el Partido Liberal. Es alcalde desde 2022.
Marvin Samuel Espinoza Núñez, alcalde del municipio de San Pedro de Tutule del departamento de La Paz, por el Partido Nacional. De igual forma, es su primera vez estando al mando de la corporación municipal de San Pedro de Tutule.
Óscar Enrique Contreras Benítez, alcalde del municipio de Dulce Nombre del departamento de Copán, del Partido Nacional. Fue alcalde en el período 2018-2022.
Raúl Alfredo Ugarte Florentino, alcalde de Pimienta, Cortés, del Partido Nacional. Lleva más de dos décadas al mando de la municipalidad de Pimienta, ejerciendo este cargo desde 2002.
Rollin Dion Kelly Hurlston, alcalde de Guanaja (Islas de la Bahía), del Partido Nacional. Esto en controversia con su rival liberal Spurgeon Steven Miller Molina, quien alegaba haber ganado las elecciones de noviembre de 2025.
Sheldon Lenin Ávila Salinas, alcalde del municipio de Limón del departamento de Colón, del Partido Nacional. En el período 2022-2026 fue tercer regidor de la corporación municipal.
Stephen Garrett García Arch, diputado del Partido Nacional en representación del departamento de Islas de la Bahía. Fue electo como legislador por primera vez para el período 2026-2030.
Sterling Lucas Lucas, alcalde del municipio de José Santos Guardiola en Islas de la Bahía., del Partido Nacional En el período 2022-2026 fue primer regidor de la municipalidad.
La UFTF informó que en total fueron 556 los candidatos políticos que no presentaron sus reportes financieros. Los candidatos a diputados son sancionados con 10 salarios mínimos, mientras que los aspirantes a alcaldes son multados con cinco sueldos mínimos.