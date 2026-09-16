“Presidente, lo amo”: Inéditas fotos del retiro de Floridalia durante el discurso de Asfura

Con una pancarta que decía “Artículo 145 la salud derecho humano”, la doctora Floridalia Aguilar protestó durante el discurso del presidente Nasry Asfura en las inmediaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Aquí una recopilación de las fotografías del momento en que la doctora Floridalia Aguilar sometida por agentes de la Policía Nacional.
Integrantes de la Policía Nacional tomaron a Floridalia cuando le gritaba al presidente por atención.
Floridalia se apostó frente a Asfura durante la conmemoración de los 205 años de la independencia.
Pese a que agentes de la Policía Nacional intentaron detener la protesta, el presidente Asfura, en medio de su discurso, solicitó que la dejaran. Pero ¿Floridalia está en contra del gobierno de Asfura?
Según las declaraciones brindadas a EL HERALDO, la doctora aseguró que votó por el presidente Nasry Asfura y dijo no estar arrepentida. Durante su protesta expresó: “Presidente Tito Asfura, resuelva el problema de la salud, presidente, lo amo con todas mis fuerzas, pero los doctores no tenemos que comer”.
“Nuestro presidente actual fue el mejor alcalde de la capital hondureña, fue excelentísimo alcalde. Entonces, a él nada le cuesta en menos de 24 horas pagarles a los doctores y que vuelvan a sus centros de trabajo y problema arreglado”, dijo Floridalia.
“Es bonito decirle a mi presidente actual que yo voté por él y no estoy equivocada, no me arrepiento para nada y que sigamos para adelante y este problema solo es de resolverlo rápido”, dijo Floridalia ante EL HERALDO.
Cuando los agentes intentaron detenerla, Floridalia se resistió y, según se escucha en las imágenes, expresó: “Déjenme, estoy embarazada, no estoy embarazada”.
En redes sociales, la doctora Floridalia también se ha mostrado afín a la línea del Partido Nacional. Incluso, ha publicado fotografías con pancartas en apoyo al expresidente Juan Orlando Hernández, entre ellas una con el mensaje: “Extrañamos a JOH”.