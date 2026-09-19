Génesis PN vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

La Paz, Honduras.- Génesis PN y Olancho FC están protagonizando este sábado uno de los partidos más atractivos de la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras , en un enfrentamiento entre dos equipos que llegan igualados en puntos y con la mirada puesta en los puestos de clasificación.

El conjunto de Comayagua afrontará el compromiso con la necesidad de sumar una nueva victoria que le permita consolidarse en la pelea por la liguilla. Génesis acumula 10 puntos y ocupa actualmente la quinta posición de la tabla.

Los dirigidos por el cuadro canino saben que un triunfo en casa podría permitirles tomar distancia de sus perseguidores y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la fase final del campeonato.

Por su parte, Olancho FC también suma 10 unidades, pero aparece una posición por debajo debido a que registra una diferencia de goles inferior a la de Génesis. Los Potros buscarán aprovechar el encuentro para escalar posiciones y regresar a casa con tres puntos importantes.

El antecedente más reciente de Olancho fue un empate 1-1 ante Real España, resultado que dejó al equipo olanchano con la necesidad de volver a sumar de a tres para no ceder terreno en la clasificación.

Con ambos clubes separados únicamente por la diferencia de goles, el duelo promete ser intenso y disputado desde el primer minuto. Génesis tendrá el respaldo de su afición en Comayagua, mientras Olancho intentará imponer su juego y demostrar que puede competir por los puestos de arriba.

El encuentro se disputará este sábado a las 3:30 de la tarde en el Estadio Roberto Suazo Córdova, como parte de la continuación de la octava jornada del Apertura 2026.

Tres puntos en juego que pueden marcar diferencias importantes en la pelea por la clasificación a la liguilla.