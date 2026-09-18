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Tabla de posiciones: UPN y Choloma triunfan y salen de últimos lugares

La jornada 8 del torneo Apertura está en marcha y equipos como los Lobos de la UPN y Choloma han sumado y escalan en la tabla

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 21:24
Tabla de posiciones: UPN y Choloma triunfan y salen de últimos lugares

Choloma está saliendo de los últimos lugares y deja a Juticalpa en el sótano.

 Fotos: Neptalí Romero

Choloma, Honduras.- La victoria de Lobos UPNFM por 2-0 sobre Platense en la jornada 8 del Torneo Apertura cambia el panorama en la parte baja de la tabla y le permite al conjunto universitario tomar un respiro en una pelea cada vez más cerrada.

Con los tres puntos, Lobos UPNFM llegó a 8 unidades en ocho partidos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Además, el equipo universitario suma dos victorias consecutivas, después de haber superado anteriormente a Choloma.

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El resultado deja a Platense con 5 puntos, tras ocho encuentros, con apenas un triunfo, dos empates y cinco derrotas. El conjunto porteño ocupa ahora el onceavo lugar tras el triunfo del Choloma 2-0 ante Estrella Roja.

Choloma llegó a 7 puntos y se mete a la pelea para buscar el boleto a repechaje. Mientras que Juticalpa FC es último con 3 unidades.

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Tras estos triunfo Lobos y Choloma se acercan a Estrella Roja y Atlético Independiente, ambos con 9 puntos

EN LA CIMA APRETADA

En la zona alta está Marathón con 17 unidades, Real España con 15, Olimpia con 14, Motagua con 13 y Génesis y Olancho comparten el quitno puesto con 10 puntos. Estos equipos están actualmente clasificados a la siguiente fase a falta de varias fechas por disputarse.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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