Tabla de posiciones: UPN y Choloma triunfan y salen de últimos lugares

Choloma, Honduras.- La victoria de Lobos UPNFM por 2-0 sobre Platense en la jornada 8 del Torneo Apertura cambia el panorama en la parte baja de la tabla y le permite al conjunto universitario tomar un respiro en una pelea cada vez más cerrada. Con los tres puntos, Lobos UPNFM llegó a 8 unidades en ocho partidos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Además, el equipo universitario suma dos victorias consecutivas, después de haber superado anteriormente a Choloma.

El resultado deja a Platense con 5 puntos, tras ocho encuentros, con apenas un triunfo, dos empates y cinco derrotas. El conjunto porteño ocupa ahora el onceavo lugar tras el triunfo del Choloma 2-0 ante Estrella Roja. Choloma llegó a 7 puntos y se mete a la pelea para buscar el boleto a repechaje. Mientras que Juticalpa FC es último con 3 unidades.