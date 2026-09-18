Tabla de posiciones: UPN y Choloma triunfan y salen de últimos lugares

Choloma, Honduras.- La victoria de Lobos UPNFM por 2-0 sobre Platense en la jornada 8 del Torneo Apertura cambia el panorama en la parte baja de la tabla y le permite al conjunto universitario tomar un respiro en una pelea cada vez más cerrada.
Con los tres puntos, Lobos UPNFM llegó a 8 unidades en ocho partidos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Además, el equipo universitario suma dos victorias consecutivas, después de haber superado anteriormente a Choloma.
El resultado deja a Platense con 5 puntos, tras ocho encuentros, con apenas un triunfo, dos empates y cinco derrotas. El conjunto porteño ocupa ahora el onceavo lugar tras el triunfo del Choloma 2-0 ante Estrella Roja.
Choloma llegó a 7 puntos y se mete a la pelea para buscar el boleto a repechaje. Mientras que Juticalpa FC es último con 3 unidades.
Tras estos triunfo Lobos y Choloma se acercan a Estrella Roja y Atlético Independiente, ambos con 9 puntos
EN LA CIMA APRETADA
En la zona alta está Marathón con 17 unidades, Real España con 15, Olimpia con 14, Motagua con 13 y Génesis y Olancho comparten el quitno puesto con 10 puntos. Estos equipos están actualmente clasificados a la siguiente fase a falta de varias fechas por disputarse.