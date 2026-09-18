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Choloma vs Estrella Roja EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El Choloma no quiere seguir dejando ir puntos y menos de local ante el Estrella Roja, un rival directo

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 19:11
Choloma vs Estrella Roja EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Choloma, Honduras.- El CD Choloma que comanda Héctor Vargas recibe al Estrella Roja de Danlí que tuvo un bonito arranque pero se ha venido quedando y ahora en la jornada 8 ambos llegan necesitados de puntos.

Alineaciones

Choloma: 24-Mariano Pineda; 2-Kevin Álvarez, 9-Lautaro Ferreira, 10-Jordy Canales, 13-Ángel Villatoro, 14-Cristian Madrid, 18-Jhoan Quejada, 21-Juan Capeluto, 23-Hermes Castillo, 27-Aldo Fajardo, 29-Eiver Florez

Estrella Roja: 1-Víctor Moreira; 2-Leonardo Juárez, 3-Erick Rizo, 6-Reinieri Mayorquin, 7-Esteban Duarte, 8-Jared Velásquez, 15-Joseph Padilla, 18-Nahuel Luna, 19-José Gutiérrez (sub20), 23-Edilson Gómez, 30-Cristian Calix

Los de la ciudad de la 'maquilas' llegan de caer dos veces e igualar una vez en sus últimos tres juegos, mientras que los Rojiblancos de empatar dos y caer en uno.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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