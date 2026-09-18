Imagen de Nasralla llorando no corresponde a una reacción por la sanción de la UFTF: es de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación en la que se observa al excandidato presidencial Salvador Nasralla llorando. De acuerdo con las publicaciones, se trata de una supuesta reacción luego de haber recibido una sanción por parte de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).
Sin embargo, esto es falso. La fotografía de Nasralla llorando corresponde a un hecho ocurrido en 2025 y no está relacionada con la reciente sanción impuesta por la UFTF.
“SALVADOR NASRALLA ROMPE EN LLANTO!!. Así le pagan a Salvador los mismos liberales,incluyendo el pollo Contreras. Iroshka Elvir denuncia conspiración de liberales contra Salvador Nasralla”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook compartida desde el 17 de septiembre de 2026.
Recientemente, la UFTF sancionó con una multa de más de 146,457,720 millones de lempiras al excandidato presidencial por la falta de liquidación de 73,228,860 millones correspondientes al manejo de fondos de campaña.
Tras conocerse la resolución, la diputada del Partido Liberal de Honduras y esposa de Nasralla, Iroshka Elvir, denunció una supuesta conspiración contra el excandidato y pidió investigar una serie de chats que, según afirmó, demostrarían una presunta coordinación entre funcionarios públicos para obstaculizar su participación política.
Por su parte, Nasralla se pronunció en sus redes sociales y sostuvo que la notificación de la UFTF corresponde a cuestionamientos administrativos y documentales. También afirmó que presentó su informe financiero en tiempo y forma y relacionó las actuaciones con su decisión de continuar participando en el Partido Liberal y aspirar a la conducción del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).
“No descarto que detrás de estas actuaciones exista una mano política interesada en sacarme de la competencia”, afirmó.
Fotografía de 2025
Una búsqueda en Google Lens utilizando la imagen que acompaña la publicación viral permitió localizar publicaciones anteriores en las que aparece la misma fotografía de Salvador Nasralla.
La imagen corresponde a un video del 24 de noviembre de 2025 publicado por LA PRENSA, cuando Nasralla, acompañado de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, visitó a familiares de las víctimas de un accidente de tránsito ocurrido en Santa Bárbara, en el que fallecieron nueve personas que se dirigían a una caravana política del Partido Liberal.
Las investigaciones preliminares de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) determinaron que el vehículo presentó fallas mecánicas al momento del percance.
Durante la visita, el entonces candidato presidencial fue captado llorando mientras acompañaba a las familias afectadas en el velorio de las víctimas.
La fotografía también fue difundida en publicaciones de medios de comunicación hondureños en ese contexto (1, 2, 3).
Por lo tanto, la imagen que circula actualmente no fue tomada después de la reciente sanción de la UFTF, sino que corresponde a un hecho ocurrido en 2025.