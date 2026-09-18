Cortes programados para este sábado 19 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que habrá cortes de energía programados para este sábado 19 de septiembre en varios sectores del Distrito Central, San Pedro Sula y Colón. Según el comunicado del ente energético, las interrupciones se deberán a trabajos de mantenimiento general de línea y mejoras en la red de distribución.

A continuación el listado completo de los lugares que estarán sin energía eléctrica durante varias horas este sábado:

Distrito Central: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Parte de la aldea El Lolo, aldea Cerro Grande, Aguazul, Estación de Bomberos #8, Iglesia Oasis de Amor y zonas aledañas.

San Pedro Sula: 3:00 p.m. a 5:30 p.m.

Colonia La Puerta I y II, aldea La Cumbre, repetidoras de La Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), Helipuerto, Conhsa Pavhsa, Constructora Eterna, Chamelecón, colonia Villas San Juan, colonia Sabilión Cruz, colonia Fe y Esperanza, colonia Los Zorzales, colonia San José, colonia San Jorge, colonia Morales I, II, III, IV. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También habrá cortes de energía en colonia Palmira, colonia Padilla, aldea Chotepe, colonia San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, colonia Luz de Esperanza, colonia Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, casetas de peaje sur, Lempira #1 y La Cebita.

Colón: