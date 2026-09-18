Repuntan casos de dengue, tos ferina, sarampión y miasis en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) reporta un aumento de casos de dengue, sarampión, miasis por gusano barrenador y tos ferina, cuatro de las 65 Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) que son objeto de vigilancia en el país. Mediante el monitoreo y registro de casos, la Sesal contabiliza 8,970 casos sospechosos de dengue y 8,825 casos notificados, de los cuales 145 pacientes presentaron una condición grave, al cierre de agosto de 2026. Los departamentos con mayor número de casos reportados son Francisco Morazán, específicamente el Distrito Central, con 8,970; Cortés, con 606 en San Pedro Sula, y Olancho, con 585.

En aumento casos de miasis

La miasis por gusano barrenador alcanza 299 casos registrados, una cifra igual a la reportada en 2025 y que está a un diagnóstico de superar ese registro. Esta enfermedad se produce cuando la mosca Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos en heridas abiertas. Las larvas, al desarrollarse, se alimentan del tejido y provocan la miasis. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que la mosca causante de esta enfermedad es de color azul y mide entre 10 y 15 milímetros. El insecto habita exclusivamente en el continente americano y es un parásito obligado, debido a que necesita un huésped para reproducirse y alimentarse.

Sarampión

Entre las enfermedades prevenibles mediante vacunación también figura el sarampión. La baja cobertura de vacunación reportada en el territorio nacional, de 60%, representa un factor que debe ser atendido para prevenir la propagación de enfermedades que pueden evitarse mediante la inmunización. El sarampión estuvo inactivo por 29 años en el territorio nacional, en el 2026 registra 14 casos ya confirmados, de los cuales ocho corresponden a contagios locales y siete provenientes de Guatemala. La vacunación desempeña un papel fundamental en la prevención de esta enfermedad. El esquema referido en el reporte contempla dos dosis: la primera al año de edad y una dosis de refuerzo a los 18 meses o seis años.

Tos ferina