Valentina Ferrer confirma el fin de su relación con J Balvin, ¿hubo infidelidad?

La modelo argentina Valentina Ferrer le puso fin a las especulaciones y confirmó a través de sus redes sociales que su relación con el cantante de música urbana José Osorio Balvín, más conocido como J Balvin, llegó a su fin tras más de 10 años. ¿Hubo infidelidad? Esto se sabe.
Por medio de un comunicado compartido en sus historias de Instagram, la exreina de belleza disipó los rumores que inundaban las diversas plataformas de redes sociales sobre qué pasaba con su relación.
"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", inició diciendo la modelo en su pronunciamiento.
Las especulaciones se encendieron tras diversas publicaciones en redes con "canciones sospechosas", que dejaban entrever un distanciamiento entre Ferrer y J Balvin
Aunque la crisis de la pareja también está relacionada a presuntas infidelidades. De hecho, tras la confirmación de ruptura, una creadora de contenido mexicana Melanie Pavola, de 35 años, publicó fotografías y declaraciones bastante comprometedoras que confirmarían la conducta del cantante.
Melanie sostiene que ella tuvo relaciones sexuales con el artista colombiano mientras Valentina Ferrer estaba embarazada del pequeño Río. Agregó llamó a Valentina para confesárselo, argumentando que no sabía porque J Balvin no se lo mencionó.
En las fotografías se ve a Pavola y J Balvin juntos y muy acaramelados. En una de las imágenes aparecen en el camerino del artista durante giras musicales que se registraron entre el 2020 y 2021. Las declaraciones de Melanie desataron mensajes en su contra a lo que respondió: " Yo no sé por qué me odian a mí. Yo no soy su pareja infiel. Que lo odien a él... si no le importa su familia, a mí menos", puntualizó.
A pesar de las polémicas declaraciones de la creadora de contenido mexicana, Valentina se limitó a informar que la relación con J Balvin se terminó, sin dar mayores detalles.
Lejos de escándalos, la argentina señaló que la separación del colombiano se ha manejado bajo la madurez y el respeto mutuo.
"Ha sido una decisión tomada desde el respeto y el deseo de hacer lo menor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar a Río con todo nuestro amor", agregó Valentina Ferrer en su mensaje.
Como era de esperarse, la ruptura de la pareja ha generado revuelo en redes sociales. "Ella era demasiado para él, cuando te aman se nota, pero cuando no te aman se nota más". "Otro Nodal, de plano también quiere una pelona". "Ella aguantó demasiado, la que se lo queda pierde", son solo algunos comentarios al respecto en redes.
Por su parte, el cantante y compositor colombiano todavía no se ha pronunciado sobre su separación con Valentina. Mientras tanto, la polémica sigue extendiéndose en las diversas plataformas sociales.