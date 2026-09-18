Valentina Ferrer confirma el fin de su relación con J Balvin, ¿hubo infidelidad?

En las fotografías se ve a Pavola y J Balvin juntos y muy acaramelados. En una de las imágenes aparecen en el camerino del artista durante giras musicales que se registraron entre el 2020 y 2021. Las declaraciones de Melanie desataron mensajes en su contra a lo que respondió: " Yo no sé por qué me odian a mí. Yo no soy su pareja infiel. Que lo odien a él... si no le importa su familia, a mí menos", puntualizó.