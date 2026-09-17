La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, contada por Brad Pitt

Brad Pitt se refirió públicamente a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce durante el estreno de su nueva película, "Heart Of The Beast", celebrado el miércoles en Franklin, Tennessee.
El actor acudió al evento acompañado de su pareja, Ines de Ramon.
Consultado por el medio Entertainment Tonight sobre la fiesta, a la que ambos asistieron como invitados, Pitt describió la velada como "la boda del siglo" y explicó que la celebración se extendió durante varias horas.
El actor añadió que, en un momento de la noche, perdió de vista a de Ramon entre los asistentes, aunque aclaró que no tardó en reencontrarla.
Swift y Kelce, ambos de 36 años, contrajeron matrimonio el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, ante más de mil invitados.
Entre los asistentes figuraron nombres como Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jennifer Lopez y Dakota Johnson.
Pitt y de Ramon compartieron después imágenes del evento en sus redes sociales, en las que aparecen vestidos de negro.
Según pudo confirmarse, el actor consumió bebidas alcohólicas durante la fiesta, tras haber revelado el mes pasado el fin de un periodo de sobriedad de siete años.