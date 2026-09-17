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La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, contada por Brad Pitt

El actor acudió junto a Ines de Ramon al estreno de su nueva película y aprovechó para hablar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 10:28
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Brad Pitt se refirió públicamente a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce durante el estreno de su nueva película, "Heart Of The Beast", celebrado el miércoles en Franklin, Tennessee.

 Foto: EFE
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El actor acudió al evento acompañado de su pareja, Ines de Ramon.

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Consultado por el medio Entertainment Tonight sobre la fiesta, a la que ambos asistieron como invitados, Pitt describió la velada como "la boda del siglo" y explicó que la celebración se extendió durante varias horas.

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El actor añadió que, en un momento de la noche, perdió de vista a de Ramon entre los asistentes, aunque aclaró que no tardó en reencontrarla.

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Swift y Kelce, ambos de 36 años, contrajeron matrimonio el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, ante más de mil invitados.

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Entre los asistentes figuraron nombres como Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jennifer Lopez y Dakota Johnson.

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Pitt y de Ramon compartieron después imágenes del evento en sus redes sociales, en las que aparecen vestidos de negro.

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Según pudo confirmarse, el actor consumió bebidas alcohólicas durante la fiesta, tras haber revelado el mes pasado el fin de un periodo de sobriedad de siete años.

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