Millie Bobby Brown es madre por segunda vez junto a Jake Bongiovi

La actriz Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, han ampliado su familia. Según reveló una fuente a la revista People, la pareja recibió a su segundo hijo mediante adopción.
Los representantes de los actores aún no han emitido comentarios oficiales sobre la noticia.
Brown y Bongiovi ya son padres de una niña, a la que adoptaron en agosto de 2025. En aquel momento, los actores compartieron un comunicado conjunto en el que expresaban su ilusión por comenzar esa etapa "en paz y privacidad".
Los rumores sobre la llegada de un segundo bebé surgieron la semana pasada, cuando la protagonista de "Stranger Things" publicó un carrusel de fotografías de un viaje familiar a Italia.
En una de las imágenes, mientras Brown sostenía a la pequeña, Bongiovi aparecía con un portabebés.
La pareja, formada en 2024 tras una relación de varios años, ha optado por mantener a su primera hija alejada de los medios.
Ni su nombre ni su rostro han sido revelados públicamente.
La propia actriz explicó los motivos en una entrevista con British Vogue a finales de 2025, donde señaló que prefiere proteger la historia de su hija hasta que sea ella quien decida compartirla en el futuro.