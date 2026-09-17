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Millie Bobby Brown es madre por segunda vez junto a Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han recibido a su segundo hijo mediante adopción, según confirmó una fuente cercana a la pareja

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 10:05
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La actriz Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, han ampliado su familia. Según reveló una fuente a la revista People, la pareja recibió a su segundo hijo mediante adopción.

 Foto: Instagram
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Los representantes de los actores aún no han emitido comentarios oficiales sobre la noticia.

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Brown y Bongiovi ya son padres de una niña, a la que adoptaron en agosto de 2025. En aquel momento, los actores compartieron un comunicado conjunto en el que expresaban su ilusión por comenzar esa etapa "en paz y privacidad".

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Los rumores sobre la llegada de un segundo bebé surgieron la semana pasada, cuando la protagonista de "Stranger Things" publicó un carrusel de fotografías de un viaje familiar a Italia.

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En una de las imágenes, mientras Brown sostenía a la pequeña, Bongiovi aparecía con un portabebés.

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La pareja, formada en 2024 tras una relación de varios años, ha optado por mantener a su primera hija alejada de los medios.

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Ni su nombre ni su rostro han sido revelados públicamente.

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La propia actriz explicó los motivos en una entrevista con British Vogue a finales de 2025, donde señaló que prefiere proteger la historia de su hija hasta que sea ella quien decida compartirla en el futuro.

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