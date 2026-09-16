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De alumna aplicada a palillona destacada: Así es Ángela Moya, la reina de las palillonas de EL HERALDO

Con la misma sonrisa que cautivó en los desfiles, la alumna del Instituto Mary de Flores reveló detalles de la experiencia que la llevó a protagonizar la portada de EL HERALDO

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 13:37
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Ángela Mariel Moya, palillona del Instituto Mary de Flores, protagonizó la portada de EL HERALDO por los 205 años de independencia patria.

 Fotos: Marvin Salgado | EL HERALDO
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En su visita a la sala de redacción de EL HERALDO demostró la misma seguridad que exhibió frente al público durante los desfiles patrios.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Su uniforme, de corte marcial en negro con vistosos apliques dorados, hombreras de fleco y sombrero alto rematado en plumas oscuras, remite a la estética clásica de las palillonas hondureñas.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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La joven de 17 años cursa el duodécimo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Informática, y fue esa dualidad, estudiante de excelencia y palillona destacada, la que la llevó a protagonizar la portada de hoy.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Este es su segundo año consecutivo como palillona. El primero, admite, no logró dar todo de sí por la inseguridad, algo que este año decidió superar.

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"Yo nunca fui mucho de bailar", confiesa sobre las dificultades que enfrentó al aprender el ritmo punta durante sus primeros ensayos.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Para ella, el mayor reto de esta disciplina no son los pasos individuales, sino la sincronización con las compañeras y con la capitana.

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Fuera de los ensayos, dedica su tiempo al dibujo, las series y las manualidades, además de sus estudios.

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Con la graduación cerca, ya proyecta su futuro, planea estudiar periodismo en la universidad.

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Antes de despedirse, agradeció a su familia y a quienes la apoyaron a lo largo de este proceso, con mensajes de cariño que, dice, la hicieron muy feliz.

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