“Pasó algo que no esperábamos”: ¿Por qué le pidieron a Shin Fujiyama salir del estadio en los desfiles?

Shin Fujiyama estuvo presente en el estadio José de la Paz Herrera, mejor conocido como “Chelato Uclés”, donde se llevaron a cabo los desfiles patrios del 15 de septiembre. Honduras festejó los 205 años de independencia patria.
Su paso al interior del estadio fue corto, por lo que en redes sociales se viralizó la versión de que el influencer, quien ha construido varias escuelas en Honduras, había sido sacado del recinto. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto explicó el creador de contenido.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Shin Fujiyama explicó por qué abandonó el estadio tan rápido: “Desde ayer muchas personas me han estado preguntando si es cierto que me sacaron del Estadio Nacional durante los desfiles patrios. Están circulando un montón de noticias y diferentes versiones sobre lo que pasó. Así que quiero contarles exactamente qué sucedió y por qué nos pidieron salir”.
Fujiyama agradeció a Casa Presidencial, pues aseguró que pudo ingresar al estadio gracias a que se le otorgó una credencial como medio de comunicación para cubrir el evento.
“Pero una vez adentro pasó algo que sinceramente no esperábamos. Cuando la gente comenzó a verme, muchas personas se pusieron de pie. Comenzaron a gritar mi nombre, aplaudir y acercarse al cerco. Se armó una conmoción bastante grande y, para ser sinceros, nosotros tampoco esperábamos una reacción así”, explicó Fujiyama.
El creador de contenido también se disculpó por la algarabía que provocó durante el evento: “Y lo complicado fue que todo esto pasó justo cuando estaban comenzando los protocolos del evento. Por eso también quiero pedirles disculpas a los organizadores. Nosotros jamás llegamos con la intención de interrumpir nada ni causar ningún desorden. Simplemente no esperábamos que nuestra presencia fuera a generar semejante conmoción”.
“Al final, sí, algunos de los organizadores nos pidieron que saliéramos del estadio. Desde entonces he visto noticias y publicaciones diciendo que supuestamente nos sacaron porque estábamos opacando a los políticos. Pero quiero dejar algo bien claro: yo no puedo asegurar que eso haya sido la razón. Nadie llegó a decirme directamente: ‘Te estamos sacando por esto’. Entonces no sería correcto de mi parte sacar conclusiones sin tener pruebas”, explicó Fujiyama.
Fujiyama dijo que no podía asegurar cuál fue la razón por la que le pidieron salir del estadio: “También puede ser simplemente que la conmoción estaba interfiriendo con los protocolos que estaban comenzando justo en ese momento. La verdad es que no sabemos. Lo que sí puedo confirmar es que sí entramos con autorización”.
El creador de contenido también agradeció el cariño que recibió de las personas que se encontraban en el estadio: “Se armó una conmoción mucho más grande de lo que esperábamos y después nos pidieron salir. Y también he visto a mucha gente en las redes sociales indignada y saliendo a defendernos”.
El creador de contenido japonés agradeció nuevamente a Casa Presidencial por permitirle ingresar al recinto y ofreció disculpas por la situación: “Y mil disculpas a los organizadores por toda la conmoción inesperada que se generó justo cuando comenzaban los protocolos”.
“Y gracias a toda la gente de Tegucigalpa que me recibió con tanto cariño ayer”, agradeció el creador de contenido.
Shin Fujiyama es un creador de contenido japonés que se dedica a construir escuelas en diferentes partes de Honduras; su último proyecto lo realizó en La Mosquitia, Honduras.