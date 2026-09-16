“Pasó algo que no esperábamos”: ¿Por qué le pidieron a Shin Fujiyama salir del estadio en los desfiles?

El creador de contenido también se disculpó por la algarabía que provocó durante el evento: “Y lo complicado fue que todo esto pasó justo cuando estaban comenzando los protocolos del evento. Por eso también quiero pedirles disculpas a los organizadores. Nosotros jamás llegamos con la intención de interrumpir nada ni causar ningún desorden. Simplemente no esperábamos que nuestra presencia fuera a generar semejante conmoción”.