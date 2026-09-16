Charli XCX, nueva portada de Playboy, revela por qué quiere dejar la música

Charli XCX es la nueva portada de Playboy para su edición de otoño de 2026.
La cantante británica posa en distintos conjuntos de lencería negra y blanca en una sesión fotográfica realizada a bordo de una embarcación sobre el río Támesis, en Londres, con el perfil de la ciudad como telón de fondo en buena parte de las imágenes.
Las fotografías corrieron a cargo de Aidan Zamiri, responsable también de The Moment, el falso documental de A24 protagonizado por la propia artista.
En algunas instantáneas aparece recostada junto a una barra o sobre una cama, mientras que en otras combina la ropa interior con guantes de cuero o un abrigo por encima, en tomas realizadas al aire libre frente a transeúntes.
Para la entrevista que acompaña el reportaje, Charli XCX conversó con su amiga Kylie Jenner, con quien también coincidió en "The Moment" y que años atrás protagonizó igualmente una portada de la publicación.
La artista explicó que llevaba tiempo queriendo colaborar con la revista y que valora especialmente su carácter icónico. Según relató, para ella una fotografía sensual no busca la perfección, sino capturar la esencia real de una persona, incluso con cierta espontaneidad o vulnerabilidad.
La cantante tiene además un tema llamado "Playboy Bunny" en su último trabajo discográfico, titulado "Music, Fashion, Film".
Charli confirmó su interés por dar un giro a su carrera y dedicarse a la interpretación, un ámbito en el que ya cuenta con experiencia gracias a distintos proyectos cinematográficos.