Taylor Swift y Travis Kelce, blindados hasta de sus propios vecinos

Taylor Swift y Travis Kelce sumaron un sistema de aviso por voz en los alrededores de su nueva mansión en Bratenahl, Ohio, según Page six.
Según trascendió, el dispositivo se activa cuando alguien se aproxima demasiado a la vivienda. Un vecino de la zona relató que, al acercarse a la casa, recibió una advertencia por voz que le indicaba no ingresar a la propiedad.
La propiedad, de más de 21.000 pies cuadrados, fue comprada por la pareja en marzo por 5,35 millones de dólares, meses antes de contraer matrimonio en julio en el Madison Square Garden.
La casa está ubicada frente al lago Erie, a poca distancia de Cleveland Heights, ciudad natal del jugador de los Kansas City Chiefs. Cuenta con ocho habitaciones, once baños, sala de juegos y cine privado.
La agente inmobiliaria Patricia Knight Gary, de Howard Hanna Realty, señaló que no hay indicios de que se hayan sumado cercos adicionales en el vecindario, aunque la zona ya dispone de patrullaje policial y de un servicio de seguridad permanente en los edificios cercanos, que podría reforzarse tras la llegada de la pareja.
Bratenahl no será la residencia principal de Swift y Kelce. Esa distinción continúa correspondiendo a la casa del jugador en Leawood, Kansas, mientras continúe en actividad con los Chiefs.
La cantante también mantiene propiedades en Nashville, Rhode Island, Beverly Hills y un departamento en Tribeca.
Según Knight Gary, la llegada de la pareja podría influir en la valorización de otras propiedades de la zona, aunque consideró que aún es pronto para dimensionar ese impacto.