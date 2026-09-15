Ella también roba miradas: Flor Guifarro, la bella maestra que acaparó las cámaras en los desfiles

Las maestras también están robando miradas durante los desfiles patrios de este 15 de septiembre de 2026. ¿De quién se trata?
La lente de EL HERALDO captó en San Pedro Sula a una bella maestra que, con su elegante atuendo, robó varias miradas durante la celebración.
Se trata de la bella Flor Guifarro, docente del Instituto Vicentino, quien lució un elegante jumpsuit en color blanco crema.
La maestra destacó por su elegancia con un atuendo que incluía una capa y un pantalón de pierna ancha, largo hasta el suelo.
Flor Guifarro participó en los desfiles de San Pedro Sula y, con su porte y carisma, llamó la atención de los asistentes durante las fiestas patrias.
En esta celebración de los 205 años de independencia patria, la maestra Flor Guifarro salió de las aulas para acompañar a sus alumnos, pero también acaparó numerosas miradas.
La docente lució un hermoso accesorio en la cabeza, llevó el cabello suelto con ondas y complementó su atuendo con un bolso negro.
La carismática maestra posó para el lente de EL HERALDO y cautivó con su sonrisa.
La hermosa maestra desfiló en San Pedro Sula con orgullo y fervor patrio. Su elegancia y estilo no pasaron desapercibidos durante la celebración.
Las maestras también brillaron durante la celebración de los 205 años de independencia de Honduras.