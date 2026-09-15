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Ella también roba miradas: Flor Guifarro, la bella maestra que acaparó las cámaras en los desfiles

Los desfiles patrios también se convierten en una pasarela de elegancia. Este 15 de septiembre, la maestra Flor Guifarro llamó la atención en San Pedro Sula. Aquí las fotos

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 13:47
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Las maestras también están robando miradas durante los desfiles patrios de este 15 de septiembre de 2026. ¿De quién se trata?

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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La lente de EL HERALDO captó en San Pedro Sula a una bella maestra que, con su elegante atuendo, robó varias miradas durante la celebración.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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Se trata de la bella Flor Guifarro, docente del Instituto Vicentino, quien lució un elegante jumpsuit en color blanco crema.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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La maestra destacó por su elegancia con un atuendo que incluía una capa y un pantalón de pierna ancha, largo hasta el suelo.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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Flor Guifarro participó en los desfiles de San Pedro Sula y, con su porte y carisma, llamó la atención de los asistentes durante las fiestas patrias.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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En esta celebración de los 205 años de independencia patria, la maestra Flor Guifarro salió de las aulas para acompañar a sus alumnos, pero también acaparó numerosas miradas.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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La docente lució un hermoso accesorio en la cabeza, llevó el cabello suelto con ondas y complementó su atuendo con un bolso negro.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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La carismática maestra posó para el lente de EL HERALDO y cautivó con su sonrisa.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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La hermosa maestra desfiló en San Pedro Sula con orgullo y fervor patrio. Su elegancia y estilo no pasaron desapercibidos durante la celebración.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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Las maestras también brillaron durante la celebración de los 205 años de independencia de Honduras.

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