  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias

Presentadoras hondureñas derrochan belleza durante estas fiestas patrias, cada una con su propio estilo y diferentes colores. Aquí hacemos una recopilación de sus atuendos este 15 de septiembre

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 12:19
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
1 de 11

Las presentadoras hondureñas también se sumaron a la celebración de los 205 años de independencia con elegantes y llamativos atuendos. Desde vestidos en tonos vibrantes hasta looks más relajados, cada una impuso su propio estilo este 15 de septiembre.

 Foto: Redes sociales
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
2 de 11

La reconocida periodista Brenda Moncada destacó este 15 de septiembre con un hermoso vestido azul y una bandera de Honduras en una de sus mangas.

 Foto: Redes sociales
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
3 de 11

Cesia Mejía, muy apegada a su estilo, lució este 15 de septiembre un vestido color fucsia, con un largo por debajo de la rodilla.

 Foto: Redes sociales
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
4 de 11

Otra de las presentadoras que genera altas expectativas entre sus seguidores es Carolina Lanza. En estos 205 años de independencia patria, lució un vestido azul de manga larga con detalles blancos.

 Foto: Redes sociales
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
5 de 11

La hermosa presentadora Genys Alfaro se encuentra desde el Estadio Nacional. Para la ocasión, lució un elegante vestido blanco aperlado, con detalles de encaje en la parte inferior.

 Foto: Redes sociales
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
6 de 11

La presentadora Valeria Rojas lució un hermoso vestido de mangas cortas en color azul esmeralda, un tono que la hizo resaltar durante la celebración patria.

 Foto: Redes sociales
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
7 de 11

Milagro Flores siempre luce un atuendo icónico, muchas veces confeccionado por ella misma. Este 2026, su vestido estuvo inspirado en la flor nacional de Honduras, la orquídea.

 Daniela Zepeda
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
8 de 11

Evelyn Sosa vistió un vestido estilo capa de color verde, que complementó con un recogido y accesorios dorados.

 Daniela Zepeda
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
9 de 11

La elegancia y el glamour acompañaron esta vez a Iveth Bulnes durante las fiestas patrias, quien optó por un hermoso conjunto en color morado.

 Foto: Redes sociales
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
10 de 11

Otra de las presentadoras que está robando miradas es Andrómeda Díaz, quien, alejada de los estilos tradicionales, optó por un atuendo con estampados y volantes.

 Foto: Redes sociales
¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias
11 de 11

Por su parte, la reconocida periodista Ariela Cáceres este año dejó el set y salió a compartir con el pueblo hondureño. Para la ocasión, vistió un pantalón de mezclilla, camisa de cuello y una gorra.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos