¿Cuál es su favorita? Los looks de las presentadoras hondureñas en las fiestas patrias

Las presentadoras hondureñas también se sumaron a la celebración de los 205 años de independencia con elegantes y llamativos atuendos. Desde vestidos en tonos vibrantes hasta looks más relajados, cada una impuso su propio estilo este 15 de septiembre.
La reconocida periodista Brenda Moncada destacó este 15 de septiembre con un hermoso vestido azul y una bandera de Honduras en una de sus mangas.
Cesia Mejía, muy apegada a su estilo, lució este 15 de septiembre un vestido color fucsia, con un largo por debajo de la rodilla.
Otra de las presentadoras que genera altas expectativas entre sus seguidores es Carolina Lanza. En estos 205 años de independencia patria, lució un vestido azul de manga larga con detalles blancos.
La hermosa presentadora Genys Alfaro se encuentra desde el Estadio Nacional. Para la ocasión, lució un elegante vestido blanco aperlado, con detalles de encaje en la parte inferior.
La presentadora Valeria Rojas lució un hermoso vestido de mangas cortas en color azul esmeralda, un tono que la hizo resaltar durante la celebración patria.
Milagro Flores siempre luce un atuendo icónico, muchas veces confeccionado por ella misma. Este 2026, su vestido estuvo inspirado en la flor nacional de Honduras, la orquídea.
Evelyn Sosa vistió un vestido estilo capa de color verde, que complementó con un recogido y accesorios dorados.
La elegancia y el glamour acompañaron esta vez a Iveth Bulnes durante las fiestas patrias, quien optó por un hermoso conjunto en color morado.
Otra de las presentadoras que está robando miradas es Andrómeda Díaz, quien, alejada de los estilos tradicionales, optó por un atuendo con estampados y volantes.
Por su parte, la reconocida periodista Ariela Cáceres este año dejó el set y salió a compartir con el pueblo hondureño. Para la ocasión, vistió un pantalón de mezclilla, camisa de cuello y una gorra.