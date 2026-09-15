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“Mujer más linda de Honduras”: así lucieron "La Bicha Catracha" y Paty Burgos en los desfiles patrios

“Mujer más linda de Honduras”, dice la banda que porta la creadora de contenido, "La Bicha Catracha", quien fue vista en los desfiles del 15 de septiembre en SPS junto a Paty Burgos

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 11:21
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Las creadoras de contenido “La Bicha Catracha” y “Paty" Burgos también dijeron presente en las fiestas patrias por los 205 años de independencia de Honduras.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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En San Pedro Sula, "La Bicha Catracha" fue vista junto a Paty Burgos. Los seguidores de ambas no desaprovecharon la oportunidad para acercarse y tomarse fotografías con ellas.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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Así lucieron las dos reconocidas tiktokers durante los desfiles patrios que se llevan a cabo este 15 de septiembre en San Pedro Sula.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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"La Bicha Catracha", este año, no vistió de palillona como en otras ocasiones. Esta vez optó por un vestido de color azul marino, pero lo que más llamó la atención fue la banda que llevaba puesta.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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“Mujer más linda de Honduras” era la leyenda que "La Bicha Catracha" portaba en su banda, además de lucir un elegante vestido azul.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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Por su parte, Paty Burgos lució un vestido largo de color negro, que destacaba por una guacamaya ubicada en uno de los costados de su pierna.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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"La Bicha Catracha" recibió numerosas muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes se acercaron para saludarla, abrazarla y tomarse fotografías con ella.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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Las fiestas patrias también fueron aprovechadas por las creadoras de contenido para grabar material destinado a sus redes sociales.

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Con alegría, y orgullo, la famosa creadora de contenido, "La Bicha Catracha", festeja los 2025 años de independencia patria.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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En San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras partes del país, diferentes centros educativos participan este 15 de septiembre en los desfiles para conmemorar los 205 años de independencia patria.

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