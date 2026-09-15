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Siempre sorprende: los trajes que ha lucido Milagro Flores en los desfiles patrios en los últimos años

Cada 15 de septiembre, Milagro Flores sorprende con sus creativos atuendos inspirados en los símbolos patrios de Honduras. Aquí una recopilación de cómo ha lucido los últimos años

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 08:56
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Milagro Flores es una de las presentadoras hondureñas que cada 15 de septiembre busca destacar con sus llamativos atuendos. ¿Qué la ha hecho única en cada fiesta patria? En el marco de los 205 años de independencia de Honduras, EL HERALDO hace una recopilación de los trajes que ha lucido en los últimos años.

 Foto: Redes sociales
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Durante los últimos años, Milagro Flores ha inspirado sus atuendos en diferentes símbolos patrios. Para este 15 de septiembre de 2026, la presentadora no fue la excepción y eligió la orquídea, flor nacional de Honduras, como inspiración.

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Así lució la guapa presentadora durante la celebración de los 205 años de independencia patria, con una orquídea adornando uno de sus hombros.

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En años anteriores, la temática de sus atuendos también estuvo relacionada con los símbolos patrios. En una de sus apariciones, la creativa presentadora se inspiró en el Ave Nacional de Honduras, la guacamaya roja.

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Para el 15 de septiembre de 2025, Milagro Flores lució un vestido azul acompañado de plumas en colores amarillo, rojo y azul, inspirado en la guacamaya roja.

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La presentadora siempre ha buscado resaltar el fervor patrio cada 15 de septiembre, inspirando sus atuendos en elementos representativos de Honduras.

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En 2024, Milagro Flores lució un vestido brillante de color azul turquesa, acompañado de plumas inspiradas en la guacamaya roja.

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Para el 2023, la presentadora hondureña lució un atuendo blanco, cuya capa representaba la bandera nacional de Honduras.

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A través de sus redes sociales, la presentadora y maestra de artes plásticas ha dado a conocer que, en varias ocasiones, es ella misma quien confecciona sus trajes.

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Así fue como, hace tres años, Milagro Flores lució uno de sus atuendos para la celebración del 15 de septiembre. La Bandera Nacional de Honduras fue el elemento principal de su vestimenta, mientras que sobre su cabeza llevó una corona que simulaba el aspa del pabellón nacional.

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En 2022, Flores decidió lucir un vestido con vuelo, manteniendo su estilo elegante y acorde con las fiestas patrias.

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Ese mismo año, también lució un hermoso vestido blanco con una guacamaya roja en uno de sus costados. Milagro Flores, reconocida presentadora de entretenimiento, continúa sorprendiendo con sus creativos atuendos durante la celebración del 15 de septiembre.

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