Sesal alerta por aumento de casos de gusano barrenador en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) emitió una alerta sanitaria en el Distrito Central ante el incremento de casos de gusano barrenador en humanos, informó Homer Mejía, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la institución. El funcionario detalló que hasta la fecha se contabilizan 299 casos de miasis a nivel nacional, cifra que se aproxima al total registrado durante todo 2025. “Nosotros tenemos registrados hasta la fecha de hoy 299 casos a nivel nacional de miasis, esta cifra va a rebasar lo que aconteció en el año 2025, que tuvimos 300 casos de gusano barrenador a nivel nacional”, declaró Mejía.

Según el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Honduras se encuentra a un caso de igualar la cifra reportada el año anterior, cuando se contabilizaron 300 casos de gusano barrenador en humanos.

Francisco Morazán concentra más casos

Mejía explicó que Francisco Morazán ocupa el primer lugar entre los departamentos con más casos registrados. Dentro de este departamento, el Distrito Central concentra la mayor cantidad. “En este departamento, la capital del país, es el municipio en el cual tenemos el mayor número de casos, luego sigue Cortés, en tercer lugar Copán y cuarto lugar el departamento de Yoro”, indicó. Cabe destacar que, en el caso del gusano barrenador, la presencia de lesiones expuestas aumenta el riesgo de infestación. El funcionario señaló que entre los grupos que han presentado casos se encuentran personas que han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos, incluidos pacientes con amputaciones o pie diabético.