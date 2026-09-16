Mario Moncada hace revelaciones sobre gestión de Wilmer Velásquez en Conapid

¿No siente que al meterse a la política manchó su gran carrera que logró como futbolista? Se le consultó, respondiendo: "No es que se percibe, es que usted el ambiente lo siente. Cada quien es responsable de tomar sus decisiones. Es bien difícil poder manejar esta situación. Eso muchas veces duele porque uno trató de hacer lo mejor y duele más cuando se trata de una persona que no lo ha tratado. Es parte de la vida y tenemos que convivir con esas cosas", dijo en ese momento.