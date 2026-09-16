Mario Moncada hace revelaciones sobre gestión de Wilmer Velásquez en Conapid

Mario Moncada, extitular de Condepor, hizo revelaciones sobre la gestión de Wilmer Velásquez en la extinta Conapid. El exárbitro se refirió a la forma en cómo el exjugador de Olimpia y diputado manejó el deporte nacional. ¿Es cierto?
Wilmer Velásquez fue diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional y dirigió la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid) en el primer período presidencial de Juan Orlando Hernández (2014-2018).
En un video colgado en sus redes sociales, Mario Moncada inició diciendo que "Conapid era un elefante blanco en Honduras, en los 12 años de dictadura tomó fuerza y recibió dinero..."
En relación a la gestión de Wilmer Velásquez, Mario Moncada apuntó: "Tenían secuestrado no solo los gimnasios de la Villa Olímpica; tenían secuestrado el Estadio Olímpico, las piscinas y las canchas de tenis que las concesionaron en la época de Wilmer Velásquez..."
Prosiguió: "Concesionaron las canchas a no sé quién... al presidente de la Federación de Tenis por 10 años, imagínense cuántos millones de lempiras agarró ese señor, administrando las canchas de tenis".
Moncada afirmó que Wilmer Velásquez era quien debía manejar las instalaciones de la Villa Olímpica, pero él decidió concesionar las canchas de tenis. "Nadie más podía entrar ahí, solo los que pagaban y se las entregaron por 10 años".
Moncada afirmó que Wilmer Velásquez tampoco administraba el Estadio Nacional e hizo lo siguiente: "Este elefante blanco, su tesoro y emblema, el Estadio Nacional, no lo administraba él. Lo había concesionado de palabra a la Fundefut y todos conocen esa historia".
Tras ser diputado, Velásquez ha decidido llevar una vida de bajo perfil y prefiere no hablar mucho con los medios. En 2024 brindó una entrevista a EL HERALDO y fue consultado por las personas que lo critican por su pasado en la política, mencionando que eso manchó su legado en Olimpia.
¿No siente que al meterse a la política manchó su gran carrera que logró como futbolista? Se le consultó, respondiendo: "No es que se percibe, es que usted el ambiente lo siente. Cada quien es responsable de tomar sus decisiones. Es bien difícil poder manejar esta situación. Eso muchas veces duele porque uno trató de hacer lo mejor y duele más cuando se trata de una persona que no lo ha tratado. Es parte de la vida y tenemos que convivir con esas cosas", dijo en ese momento.
Mario Moncada siempre se mantiene activo en su perfil de Facebook y hace diversos comentarios sobre el gobierno de Nasry Asfura. Él es abuelo del jugador hondureño Dereck Moncada.