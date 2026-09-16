Alarma en Olimpia previo a juego ante Firpo: Dos no entrenaron y uno lo hizo por separado

El Olimpia de Eduardo Espinel con malas noticias previo a crucial juego en Copa Centroamericana de Concacaf contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador.
El Olimpia sigue con sus trabajos de preparación de cara al partido de vuelta de cuartos de final de Copa Centroamericana que es ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador.
Los dirigidos por Eduardo Espinel fueron contundentes en la ida, sin tener su mejor partido pudieron traerse la victoria de 0-3 antes los salvadoreños
Pero no todo es bueno para los albos, quienes estaban teniendo un enorme arranque de torneo tanto como en lo local y por la Concacaf.
En lo local el Olimpia comenzó derrotando a Motagua para ganar la Supercopa, luego en el Apertura ya derrotó a UPN, Juticalpa, los azules del Motagua, Platense, empató ante Olancho y Estrella Roja, en su último juego cayó ante Marathón.
Mientras que por la Copa Centroamericana, comenzó derrotando a Mixto, luego de igual forma a UMECIT, Alianza FC y Saprissa en fase de grupos, en cuartos se impuso como visita ante el Firpo.
Ahora Olimpia se juega el boleto a semifinales para poder estar en la próxima Copa de Campeones y también seguir avanzando en esta competencia Centroamericana.
Olimpia quiere conseguir otro triunfo como local y avanzar de manera perfecta a semifinales de la Copa Centroamericana.
Aunque en las últimas horas de le ha complicado el panorama al equipo que comanda el técnico Eduardo Espinel.
En el entrenamiento de este miércoles 16, Espinel no pudo contar con Nicolás Dible, quien tuvo que realizar trabajos diferenciados, aparte del grupo.
Mientras que Jorge Benguché y Emmanuel Coello no entrenaron con el resto del grupos del Olimpia y abandonan el lugar para realizarse exámenes médicos.
Se queda a la espera si estos tres jugadores podrán estar en el partido de este jueves 17 de septiembre en el estadio Nacional de Tegucigalpa por la vuelta de cuartos de Copa Centroamericana.