David Suazo reaparece con su nuevo trabajo; así es su vida en Italia junto a su bella esposa

David Suazo reapareció con su nuevo trabajo en una cadena internacional que es muy reconocida. El exjugador de la Selección de Honduras lo hizo fuera de las canchas de fútbol, pero siempre relacionado al deporte que tanto ama.
Desde que jugó en Italia con Cagliari, Inter de Milán y otros, David Suazo decidió quedarse a vivir en territorio italiano con su esposa. Allá procrearon una familia.
David Suazo fue jugador profesional desde 2008 hasta el 2012, cuando se retiró vistiendo la camiseta del Catania; casi toda su carrera la hizo en el país europeo.
La esposa de David Suazo se llama Elisa Secchi. Se conocieron en el año 2000 en Cerdeña, Italia, en un restaurante que ella administraba.
Ellos se casaron en 2005 en una antigua iglesia de Cerdeña tras cinco años de noviazgo. Tuvieron dos hijos: Edoardo y Luis, ambos siendo jugadores y Luis ya siendo parte de la Sub17 de Honduras.
Suazo ha sido parte de la FIFA y es invitado en diversos eventos. En los premios The Best de 2023, él entregó varios premios junto a futbolistas como Frank Lampard y otras leyendas.
Además, David Suazo es parte de las leyendas del Inter de Milán y realizan partidos en diversos países. Hace unos años lo hicieron en el Santiago Bernabéu y tuvo la oportunidad de saludar al presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu.
David Suazo reapareció en las últimas horas con su nuevo trabajo, algo que ya ha hecho en otras oportunidades.
Suazo fue anunciado como flamante fichaje de ESPN, siendo comentarista. Hay un programa que habla sobre el fútbol centroamericano y Suazo ya debutó.
El Rey David lo hizo como comentarista en el programa F, donde también está la hondureña Georgina Hernández y es conducido por un costarricense.
David Suazo sigue viviendo en Italia y ya no entrena, pero continúa ligado al fútbol y ahora como un comentarista deportivo.
Su fichaje por el Inter de Milán sigue siendo recordado en Honduras, aunque no terminó de consolidarse por la cantidad de delanteros que había en ese momento. Cuando fichó por el Inter lo hizo tras ser el mejor extranjero de la Serie A junto a Kaká y tener una gran campaña con el Cagliari.