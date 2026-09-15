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Giro inesperado con Messi: Impactante decisión tras anunciar su retiro de la selección de Argentina

Una información de último momento vuelve a poner al astro argentino en el centro de la escena

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 11:37
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Hacen impactante anuncio con Lionel Messi, a pocas semanas de que anunciara su retiro de la selección de Argentina.

Fotos: Cortesía.
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Lionel Messi había anunciado su retiro de la Selección Argentina, dejando en el aire la posibilidad de volver a vestir la camiseta albiceleste.
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La decisión del capitán campeón del mundo parecía marcar el cierre de una etapa histórica con el combinado nacional.
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Sin embargo, una información de último momento vuelve a poner al astro argentino en el centro de la escena.
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Según informó Fede Bueno en ESPN, Lionel Scaloni tendría decidido incluir a Messi en la próxima convocatoria de Argentina.
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El delantero sería llamado para disputar los amistosos correspondientes a las fechas FIFA de septiembre y octubre.
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La posible vuelta de Messi genera sorpresa, especialmente después de que el propio jugador anunciara su retiro de la Albiceleste.
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De confirmarse su presencia, estos encuentros podrían convertirse en una oportunidad para despedirse de los aficionados argentinos en casa.
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Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, en lo que podría ser el primer reencuentro de Messi con la gente.
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Posteriormente, la Albiceleste se trasladará al Monumental para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre.
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El calendario se cerrará el 6 de octubre nuevamente en el estadio de River, esta vez frente a Benín.
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La presencia de Messi cambiaría por completo el ambiente alrededor de una serie de amistosos que inicialmente no despertaban tanta expectativa.
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Scaloni tendría así la posibilidad de mantener al referente argentino dentro del grupo y, al mismo tiempo, preparar un homenaje especial para su despedida.
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El regreso no significaría necesariamente la reapertura de su ciclo competitivo, sino una última oportunidad para verlo con la camiseta de Argentina en territorio nacional.
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No obstante, todavía falta que la AFA publique oficialmente la convocatoria para confirmar la presencia del capitán.
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Si finalmente Messi aparece en la lista, Córdoba y el Monumental podrían convertirse en los escenarios de una despedida soñada para una de las grandes leyendas de la Selección Argentina.
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