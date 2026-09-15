Giro inesperado con Messi: Impactante decisión tras anunciar su retiro de la selección de Argentina

Hacen impactante anuncio con Lionel Messi, a pocas semanas de que anunciara su retiro de la selección de Argentina.
Lionel Messi había anunciado su retiro de la Selección Argentina, dejando en el aire la posibilidad de volver a vestir la camiseta albiceleste.
La decisión del capitán campeón del mundo parecía marcar el cierre de una etapa histórica con el combinado nacional.
Sin embargo, una información de último momento vuelve a poner al astro argentino en el centro de la escena.
Según informó Fede Bueno en ESPN, Lionel Scaloni tendría decidido incluir a Messi en la próxima convocatoria de Argentina.
El delantero sería llamado para disputar los amistosos correspondientes a las fechas FIFA de septiembre y octubre.
La posible vuelta de Messi genera sorpresa, especialmente después de que el propio jugador anunciara su retiro de la Albiceleste.
De confirmarse su presencia, estos encuentros podrían convertirse en una oportunidad para despedirse de los aficionados argentinos en casa.
Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, en lo que podría ser el primer reencuentro de Messi con la gente.
Posteriormente, la Albiceleste se trasladará al Monumental para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre.
El calendario se cerrará el 6 de octubre nuevamente en el estadio de River, esta vez frente a Benín.
La presencia de Messi cambiaría por completo el ambiente alrededor de una serie de amistosos que inicialmente no despertaban tanta expectativa.
Scaloni tendría así la posibilidad de mantener al referente argentino dentro del grupo y, al mismo tiempo, preparar un homenaje especial para su despedida.
El regreso no significaría necesariamente la reapertura de su ciclo competitivo, sino una última oportunidad para verlo con la camiseta de Argentina en territorio nacional.
No obstante, todavía falta que la AFA publique oficialmente la convocatoria para confirmar la presencia del capitán.
Si finalmente Messi aparece en la lista, Córdoba y el Monumental podrían convertirse en los escenarios de una despedida soñada para una de las grandes leyendas de la Selección Argentina.