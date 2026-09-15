“Lloré muchas veces”: José Mario Pinto destapa la verdad del Olimpia y Selección de Honduras

¿No salías porque eras imprescindible o el Olimpia te tasaba muy alto? "Un poco de las dos, entiendo a los directivos, con el presi no tengo que reprocharle nada. Mi última plática fue con él y quería que yo me quedara, pero le comenté mi deseo de salir y él fue honesto conmigo, muy transparente, Aveces se rumora eso, que piden mucho dinero por uno. El presi talvez consideraba que era parte importante del equipo y no quería dejarme ir", destapó.