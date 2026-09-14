Nueva televisora: juegos de Honduras en eliminatoria ya no serán transmitidos solo por TVC

Este 14 de septiembre se ha conocido que una nueva televisora transmitirá los juegos de Selección Nacional de Honduras en la eliminatoria hacia el Mundial 2030. De esta forma, TVC ya no será la única televisora que transmitirá los juegos de la Bicolor.
En la última eliminatoria, la Selección Nacional de Honduras tuvo la transmisión de sus juegos por TVC, además de Tigo Sports y posteriormente Canal 8.
El medio televisivo Tigo Sports generalmente transmitió los partidos de la Selección Nacional cuando lo hizo de visitante. TVC tenía los derechos de local.
Ahora ha surgido la noticia sobre los derechos de transmisión en Liga de Naciones y eliminatoria hacia el Mundial 2030.
Será la cadena internacional Fox Deportes quien ahora transmita los juegos de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf y eliminatoria hacia la Copa del Mundo SOLO cuando la "H" lo haga de visita y para territorio hondureño.
Mediante un comunicado, Fox precisó: "FOX Latinoamérica y Concacaf anunciaron un acuerdo para la transmisión en Centroamérica de la Liga de Naciones Concacaf y las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030. La operación, que contó con la intermediación de GRUP MEDIAPRO e IMG, incorpora a la oferta deportiva de FOX dos de las competencias de selecciones nacionales con mayor seguimiento e interés entre los aficionados de la región".
Y añade el comunicado: "El acuerdo incluye las próximas dos ediciones de la Liga de Naciones Concacaf (2026-27 y 2028-29), incluidas sus Finales, y las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030, que comenzarán en septiembre de 2027 y finalizarán en noviembre de 2029".
Abona el escrito: "Las transmisiones estarán disponibles para los aficionados de Centroamérica a través de las plataformas de FOX, tanto en televisión como en streaming, y contarán con narración local y programación especial, incluyendo cobertura previa y posterior a los partidos".
"La incorporación de estas propiedades fortalece la oferta deportiva de FOX en la región al sumar competencias que reúnen a las principales selecciones nacionales de Centroamérica y Concacaf, incluyendo los partidos que Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá disputen como visitantes", plasma el comunicado.
En Honduras, las compañías Claro y Tigo tienen el canal Fox. ¿Y TVC? TVC transmitirá únicamente los juegos de Honduras de local, los de visita solo por Fox.