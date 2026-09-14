Nueva televisora: juegos de Honduras en eliminatoria ya no serán transmitidos solo por TVC

Mediante un comunicado, Fox precisó: "FOX Latinoamérica y Concacaf anunciaron un acuerdo para la transmisión en Centroamérica de la Liga de Naciones Concacaf y las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030. La operación, que contó con la intermediación de GRUP MEDIAPRO e IMG, incorpora a la oferta deportiva de FOX dos de las competencias de selecciones nacionales con mayor seguimiento e interés entre los aficionados de la región".