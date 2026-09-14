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Ataque letal: El posible 11 de la Selección de Honduras en Nations League 2026

José Francisco Molina hizo oficial la convocatoria de lujo para enfrentar a Surinam, Jamaica y Martinica en Nations League

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 15:50
Ataque letal: El posible 11 de la Selección de Honduras en Nations League 2026
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¡Con varios cambios! El posible 11 de Honduras que prepara José Francisco Molina para la Nations League

 Fotos: Cortesía.
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PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene la Selección Nacional de Honduras.
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DEFENSA: Cristopher Meléndez nuevamente apareció en la convocatoria de La H y sería el titular por el costado derecho.
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DEFENSA: Denil Maldonado se mantendría como el defensor central por derecha de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf.
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DEFENSA: Luis Fernando Vega es otro de los jugadores indiscutibles que tiene la Selección Nacional de Honduras para encarar la Nations League.
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DEFENSA: Joseph Rosales vive un gran momento en la Major League Soccer. El costado zurdo está cubierto por el futbolista catracho.
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VOLANTE: Kervin Arriaga suma dos titularidades en los primeros dos partidos del entrenador Francisco Molina.
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VOLANTE: Alejandro Reyes ha sido titular indiscutible en el esquema de Francisco Molina. Es el nuevo creativo de la Bicolor. Pero ojo, ahora tiene competencia con Jonathan Rubio.
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VOLANTE: Edwin Rodríguez vive un gran momento con Olimpia, y sería el mediocampista por el costado derecho.
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ATACANTE: Luis Enrique Palma es uno de los líderes que tiene la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Lech Poznán es uno de los capitanes de La H.
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ATACANTE: Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, aparecerá en el 11 titular de la Bicolor Hondureña en los partidos de la Nations. Suma cinco goles con el Lugano de Suiza.
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ATACANTE: Keyrol Figueroa buscará aprovechar la ausencia de Jorge Benguché para hacerse como el delantero de la Bicolor Hondureña.
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OPCIONES: Bryan Róchez también podría sorprender en el 11 titular de la Bicolor. El ariete volvió a una convocatoria de La H.
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OPCIONES: Jonathan Rubio regresó a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
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OPCIONES: Deiby Flores, ahora jugador del Petro Atlético de Angola, recibió su segunda convocatoria por parte de José Francisco Molina.
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OPCIONES: Nixon Cruz volvió a la convocatoria de la Bicolor Hondureña, y será una gran alternativa para la Nations League. Vuelve el jugador del Real España.
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OPCIONES: Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, recibió su primera convocatoria con la Bicolor Hondureña.
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OPCIONES: Erick Puerto suma dos goles con el Bate Borisov de la Liga de Bielorrusia.
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