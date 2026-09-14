Ataque letal: El posible 11 de la Selección de Honduras en Nations League 2026

¡Con varios cambios! El posible 11 de Honduras que prepara José Francisco Molina para la Nations League
PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene la Selección Nacional de Honduras.
DEFENSA: Cristopher Meléndez nuevamente apareció en la convocatoria de La H y sería el titular por el costado derecho.
DEFENSA: Denil Maldonado se mantendría como el defensor central por derecha de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf.
DEFENSA: Luis Fernando Vega es otro de los jugadores indiscutibles que tiene la Selección Nacional de Honduras para encarar la Nations League.
DEFENSA: Joseph Rosales vive un gran momento en la Major League Soccer. El costado zurdo está cubierto por el futbolista catracho.
VOLANTE: Kervin Arriaga suma dos titularidades en los primeros dos partidos del entrenador Francisco Molina.
VOLANTE: Alejandro Reyes ha sido titular indiscutible en el esquema de Francisco Molina. Es el nuevo creativo de la Bicolor. Pero ojo, ahora tiene competencia con Jonathan Rubio.
VOLANTE: Edwin Rodríguez vive un gran momento con Olimpia, y sería el mediocampista por el costado derecho.
ATACANTE: Luis Enrique Palma es uno de los líderes que tiene la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Lech Poznán es uno de los capitanes de La H.
ATACANTE: Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, aparecerá en el 11 titular de la Bicolor Hondureña en los partidos de la Nations. Suma cinco goles con el Lugano de Suiza.
ATACANTE: Keyrol Figueroa buscará aprovechar la ausencia de Jorge Benguché para hacerse como el delantero de la Bicolor Hondureña.
OPCIONES: Bryan Róchez también podría sorprender en el 11 titular de la Bicolor. El ariete volvió a una convocatoria de La H.
OPCIONES: Jonathan Rubio regresó a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
OPCIONES: Deiby Flores, ahora jugador del Petro Atlético de Angola, recibió su segunda convocatoria por parte de José Francisco Molina.
OPCIONES: Nixon Cruz volvió a la convocatoria de la Bicolor Hondureña, y será una gran alternativa para la Nations League. Vuelve el jugador del Real España.
OPCIONES: Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, recibió su primera convocatoria con la Bicolor Hondureña.
OPCIONES: Erick Puerto suma dos goles con el Bate Borisov de la Liga de Bielorrusia.