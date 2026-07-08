Gusano barrenador no da tregua: Honduras ya suma 232 casos en humanos en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia el comportamiento del gusano barrenador en el país, que continúa en aumento y que ya deja cifras preocupantes en lo que va de 2026. De acuerdo a la Unidad de Vigilancia de la Salud, en el país se registra un acumulado de 232 casos de miasis por gusano barrenador en humanos en lo que va del 2026. La cifra se aproxima a los 300 casos registrados durante el 2025, por lo que las autoridades continúan en monitoreo permanente para detectar y atender oportunamente nuevos casos.

Lamentablemente esta enfermedad ya se cobró la vida de tres personas, todas mayores de 70 años, evidenciando el alto riesgo que representa para poblaciones vulnerables, especialmente adultos mayores con condiciones de salud preexistentes. Aunque tradicionalmente el gusano barrenador se asocia a zonas rurales y actividades ganaderas, las autoridades sanitarias han identificado un cambio en su comportamiento, con presencia significativa en áreas urbanas del país. "Tenemos casos en lo que es la capital del país que ocupa el primer lugar, seguido de lo que es San Pedro Sula, Santa Bárbara, Olancho y La Paz, estos son los principales lugares donde tenemos casos de gusano barrenador", dijo Homer Mejía, jefe de la Unidad. El epidemiólogo recordó a la población que la enfermedad ocurre cuando una mosca deposita sus larvas en heridas abiertas, generando infecciones graves que pueden complicarse si no se tratan a tiempo, especialmente en personas con enfermedades crónicas. Ante eso, señaló que se puede prevenir mediante el adecuado cuidado de las heridas y la búsqueda temprana de atención médica.