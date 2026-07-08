Victoria Ruffo aclara si está separada de Omar Fayad tras 25 años de matrimonio

Ciudad de México, México.- Victoria Ruffo se refirió a la situación de su matrimonio con Omar Fayad después de que el embajador mexicano en Noruega fijara su residencia en ese país. La actriz, que en junio acudió al Festival Internacional de Sochi acompañada de su esposo y sus hijos Anuar y Victoria, aprovechó ese viaje para celebrar también sus 25 años de casada. Sobre el encuentro en Rusia, Ruffo comentó a Televisa Espectáculos que "además, fuimos a festejar que cumplimos 25 años de casados.

Entonces, fuimos a festejar nuestro aniversario también" y agregó que "como siempre, los aniversarios los pasamos en familia". Consultada sobre los rumores de divorcio que circulan desde que Fayad se trasladó a Noruega, la actriz respondió entre risas "bueno, separados sí estamos", aunque matizó de inmediato "eso sí, por trabajo". La madre de José Eduardo Derbez explicó que el vínculo con el abogado se sostiene gracias a un acuerdo previo sobre sus respectivas carreras. "Siempre les he dicho que la relación con mi marido es muy fuerte y muy especial, porque hay mucho entendimiento y comprensión a nuestras carreras, pero desde un principio", señaló.