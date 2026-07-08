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Victoria Ruffo aclara si está separada de Omar Fayad tras 25 años de matrimonio

La actriz reveló los motivos de su distancia con Omar Fayad y cómo mantienen su relación pese a vivir en países distintos

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 11:15
Victoria Ruffo aclara si está separada de Omar Fayad tras 25 años de matrimonio

Tras su reaparición en el Festival de Sochi junto a su familia, Victoria Ruffo habló sobre el estado actual de su matrimonio.

 Foto: Instagram

Ciudad de México, México.- Victoria Ruffo se refirió a la situación de su matrimonio con Omar Fayad después de que el embajador mexicano en Noruega fijara su residencia en ese país.

La actriz, que en junio acudió al Festival Internacional de Sochi acompañada de su esposo y sus hijos Anuar y Victoria, aprovechó ese viaje para celebrar también sus 25 años de casada. Sobre el encuentro en Rusia, Ruffo comentó a Televisa Espectáculos que "además, fuimos a festejar que cumplimos 25 años de casados.

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Entonces, fuimos a festejar nuestro aniversario también" y agregó que "como siempre, los aniversarios los pasamos en familia". Consultada sobre los rumores de divorcio que circulan desde que Fayad se trasladó a Noruega, la actriz respondió entre risas "bueno, separados sí estamos", aunque matizó de inmediato "eso sí, por trabajo".

La madre de José Eduardo Derbez explicó que el vínculo con el abogado se sostiene gracias a un acuerdo previo sobre sus respectivas carreras.

"Siempre les he dicho que la relación con mi marido es muy fuerte y muy especial, porque hay mucho entendimiento y comprensión a nuestras carreras, pero desde un principio", señaló.

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Y añadió "se planteó muy bien antes de casarnos quiénes éramos, qué hacíamos y qué queríamos seguir haciendo, por eso yo he seguido trabajando y lo he apoyado en su trabajo".

Ya en 2025, cuando Fayad se mudó a territorio noruego por su cargo diplomático, Ruffo había hablado sobre la manera en que sobrellevan la distancia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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