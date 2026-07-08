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Hallan el cadáver de una mujer debajo del puente Carías en el Distrito Central

El cuerpo de una mujer fue encontrado debajo del puente Tiburcio Carías Andino en el Distrito Central; autoridades policiales ya se encuentran en la zona

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 08:29
Hallan el cadáver de una mujer debajo del puente Carías en el Distrito Central

El cuerpo de una mujer fue encontrado en las cercanías del puente Carías este miércoles.

Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este miércoles 8 de julio, encontraron el cadáver de una mujer debajo del histórico puente Tiburcio Carías Andino, que une el centro de Tegucigalpa con Comayagüela.

Según el reporte preliminar, fueron personas que transitaban cerca de la estructura quienes reportaron la presencia del cuerpo de la fémina, cuya identidad no ha sido determinada.

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Versiones iniciales refieren que la mujer presuntamente vivía en condiciones de calle, y al momento de su hallazgo, únicamente vestía ropa interior, presentando algunos raspones visibles en varias partes de su cuerpo.

La hipótesis preliminar refiere que la mujer habría fallecido por una presunta intoxicación alcohólica. Sin embargo, serán las autoridades quienes confirmen la causa de muerte.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en la zona para acordonar el cuerpo y realizar las respectivas indagaciones.

De momento, se encuentran a la espera del arribo de miembros de Medicina Forense para el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue capitalina para efectos de autopsia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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