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Revelan rostros de los sospechosos capturados por la masacre de Rigores que dejó 20 muertos

Siete personas fueron capturadas y una murió durante un enfrentamiento con la PN en operativos realizados contra presuntos integrantes de estructuras criminales vinculadas a la masacre de Rigores

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 17:27
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A un mes y 15 días de la masacre en Rigores, Colón, que dejó 20 personas muertas, las autoridades dieron captura a siete sospechosos vinculados a uno de los crímenes más dantescos registrados en Honduras.

 Foto: Yosep Amaya/ OPSA
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La Policía Nacional informó que las capturas se realizaron luego de tres allanamientos ejecutados en diferentes departamentos del país: Atlántida, Colón e Islas de la Bahía.

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Durante los operativos se logró la captura de siete sospechosos y, según se conoció, una octava persona murió durante un enfrentamiento con los agentes policiales.

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EL HERALDO tuvo acceso a los rostros de los sospechosos; entre las capturados también hay una mujer identificada como Deylin Nicole Núñez Lopez de 18 años de edad. Estos son los detalles de los hallazgos y cómo se desarrollaron los operativos.

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Uno de los allanamientos se realizó en la aldea Matarras, municipio de Arizona, Atlántida, donde se registró un enfrentamiento entre presuntos miembros de una estructura criminal y agentes de la Policía Nacional.

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Según el reporte policial, los sospechosos atacaron a los agentes con un fusil AR-15, por lo que los uniformados respondieron al ataque. En el enfrentamiento murió uno de los presuntos integrantes de la estructura criminal.

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De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los detenidos tendrían participación en el ataque armado registrado en Rigores, Colón. Los sospechosos capturados fueron identificados como Denis Joel Romero Morales, de 27 años; Brayan Josué Orellana Cortez, de 24 años; y Junior Antonio Cardona Chirinos, de 21 años de edad.

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También fueron detenidos Giesi Noé Castro Padilla, Allan David Castro Padilla, ambos de 20 años de edad, y Edwin Alexander Arteaga Núñez, de 35 años.A los sospechosos se les decomisaron un fusil AR-15, dos escopetas, cuatro pistolas, varios cargadores, municiones, chalecos antibalas, indumentaria militar, seis teléfonos celulares y dos motocicletas. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los detenidos tendrían participación en el ataque armado registrado en Rigores, Colón.

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A los sospechosos se les decomisaron un fusil AR-15, dos escopetas, cuatro pistolas, varios cargadores, municiones, chalecos antibalas, indumentaria militar, seis teléfonos celulares y dos motocicletas. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los detenidos tendrían participación en el ataque armado registrado en Rigores, Colón.

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"En Útila se capturó a un individuo al que se le vincula como uno de los responsables y actores materiales relacionados con la banda del Gato Negro. Él está acusado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de asesinato en perjuicio de 20 personas y asociación para delinquir", detalló el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce.

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Un fuerte arsenal de armas de fuego e indumentaria militar fueron parte de los decomisos hechos a los sospechosos.

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Ponce también informó que uno de los capturados pertenecería a la banda Los Canechos. Además, indicó que en Arizona, Atlántida, fueron detenidos tres hombres y una mujer.

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