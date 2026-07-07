Fusiles AR-15 y municiones: el arsenal decomisado a los siete sospechosos de la masacre de Rigores

Siete personas detenidas y una fallecida fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y presuntos miembros de una estructura criminal, quienes, según las autoridades, eran el objetivo del operativo por ser sospechosos de participar en la masacre de Rigores, Colón.
Un arsenal de armas de alto poder, cartuchos esparcidos en el suelo, chalecos antibalas e indumentaria policial con banderas de México fueron parte de los decomisos realizados durante el operativo ejecutado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el valle de Leán, municipio de Arizona, Atlántida.
A las siete personas capturadas se les supone responsables de la masacre que dejó 19 personas muertas el pasado 21 de mayo.
Durante el operativo, los agentes fueron recibidos a disparos por presuntos integrantes de la estructura criminal, lo que provocó un enfrentamiento armado. Como resultado, una persona murió.
Posteriormente, en otros operativos fueron capturadas tres personas más, por lo que la cifra total de detenidos ascendió a siete. Todos permanecen bajo investigación por su presunta participación en la masacre de Rigores, Colón.
En la zona donde se desarrolló el operativo también fueron hallados cargadores de armas que, presuntamente, habrían sido abandonados por los sospechosos durante su huida.
Entre el armamento decomisado se encontraron fusiles AR-15, pistolas y otras evidencias que serán sometidas a los peritajes correspondientes.
En las imágenes compartidas por la Policía Nacional también se observan cajas con municiones. Además, varios de los detenidos aparecen sin camisa.
El operativo contó con la participación de agentes de diferentes direcciones de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas.
El hecho por el que se vincula a los sospechosos ocurrió en una finca de palma africana, donde fueron hallados sin vida 19 personas.