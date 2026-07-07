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Fusiles AR-15 y municiones: el arsenal decomisado a los siete sospechosos de la masacre de Rigores

Fusiles AR-15, pistolas, chalecos antibalas, cajas de municiones e indumentaria fueron algunos de los hallazgos que dejó el operativo en el que capturaron a siete sospechosos de la masacre de Rigores

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 15:41
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Siete personas detenidas y una fallecida fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y presuntos miembros de una estructura criminal, quienes, según las autoridades, eran el objetivo del operativo por ser sospechosos de participar en la masacre de Rigores, Colón.

 Foto: Policía Nacional
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Un arsenal de armas de alto poder, cartuchos esparcidos en el suelo, chalecos antibalas e indumentaria policial con banderas de México fueron parte de los decomisos realizados durante el operativo ejecutado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el valle de Leán, municipio de Arizona, Atlántida.

 Foto: Policía Nacional
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A las siete personas capturadas se les supone responsables de la masacre que dejó 19 personas muertas el pasado 21 de mayo.

 Foto: Cortesía
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Durante el operativo, los agentes fueron recibidos a disparos por presuntos integrantes de la estructura criminal, lo que provocó un enfrentamiento armado. Como resultado, una persona murió.

 Foto: Policía Nacional
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Posteriormente, en otros operativos fueron capturadas tres personas más, por lo que la cifra total de detenidos ascendió a siete. Todos permanecen bajo investigación por su presunta participación en la masacre de Rigores, Colón.

 Foto: Policía Nacional
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En la zona donde se desarrolló el operativo también fueron hallados cargadores de armas que, presuntamente, habrían sido abandonados por los sospechosos durante su huida.

 Foto: Policía Nacional
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Entre el armamento decomisado se encontraron fusiles AR-15, pistolas y otras evidencias que serán sometidas a los peritajes correspondientes.

 Foto: Policía Nacional
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En las imágenes compartidas por la Policía Nacional también se observan cajas con municiones. Además, varios de los detenidos aparecen sin camisa.

 Foto: Policía Nacional
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El operativo contó con la participación de agentes de diferentes direcciones de la Policía Nacional y efectivos de las Fuerzas Armadas.

 Foto: Policía Nacional
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El hecho por el que se vincula a los sospechosos ocurrió en una finca de palma africana, donde fueron hallados sin vida 19 personas.

 Foto: Policía Nacional
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