Entre la maleza y con varios disparos: así hallaron a dos hombres asesinados en la colonia 14 de enero

Entre la maleza y con múltiples heridas provocadas por arma de fuego fueron encontrados los cuerpos de dos hombres en la colonia 14 de Enero, en Comayagüela, un crimen que mantiene bajo investigación a las autoridades policiales y fiscales.
El macabro hallazgo se produjo la mañana de este martes 7 de julio en un sector solitario de la colonia, donde los cadáveres habían sido abandonados entre la vegetación. Debido a que ninguno portaba documentos de identificación, ambos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público como desconocidos.
Las primeras inspecciones realizadas en la escena confirmaron que las víctimas presentaban varios impactos de bala, por lo que las autoridades manejan el caso como un doble homicidio. Hasta ahora no se ha establecido quiénes eran ni las circunstancias que rodearon el crimen.
La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, mientras personal del Ministerio Público inició el levantamiento de evidencias para intentar reconstruir lo ocurrido y dar con los responsables del ataque.
Aunque los cuerpos fueron descubiertos hasta la mañana siguiente, habitantes del sector relataron que la noche anterior escucharon una intensa balacera que alteró la tranquilidad de la colonia.
Algunos vecinos señalaron que, además de las detonaciones, también escucharon el paso de motocicletas por la zona alrededor de las 10:00 de la noche. Sin embargo, por temor a quedar en medio de la violencia, nadie salió de sus viviendas para verificar qué había sucedido.
Con esos testimonios, los investigadores buscan establecer si el ataque ocurrió en el mismo lugar donde aparecieron los cadáveres o si las víctimas fueron asesinadas en otro sitio y posteriormente abandonadas entre la maleza.
Debido a las condiciones del terreno, el Ministerio Público solicitó la colaboración del Cuerpo de Bomberos para recuperar los cuerpos y facilitar el levantamiento cadavérico.
Posteriormente, ambos fueron trasladados a la morgue de la capital, donde permanecen a la espera de ser identificados por familiares o mediante los procedimientos forenses correspondientes.
Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer el doble crimen, determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables de este nuevo hecho violento registrado en la capital hondureña.