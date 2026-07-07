"No resistió los golpes": Nora Cruz, quinta víctima del accidente en Yoro, luchó por su vida durante dos días

La tragedia que dejó el accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 5 de julio en el departamento de Yoro sigue cobrando vidas. Este martes se confirmó el fallecimiento de Nora Cruz, una joven originaria del municipio de Sulaco que permanecía hospitalizada desde el día del percance tras sufrir graves lesiones.
Durante dos días, la joven luchó por sobrevivir en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde recibía atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, no logró superar las heridas que sufrió en el accidente.
Con su fallecimiento, el número de víctimas mortales aumentó a cinco, mientras varias personas continúan recuperándose de las lesiones ocasionadas por el violento impacto ocurrido en la carretera que comunica Morazán con El Negrito, en el departamento de Yoro.
La noticia de su muerte causó profundo pesar entre familiares, amigos y habitantes de Sulaco, especialmente de las comunidades de Mesetilla y El Jaral, de donde era originaria. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de solidaridad y condolencias dirigidos a sus seres queridos.
Una de las publicaciones compartidas en redes sociales expresa: "Nora Cruz falleció. No resistió los golpes. La zona de Mesetilla y El Jaral, Sulaco, siguen sufriendo esta tragedia. Sinceras muestras de pesar a la familia, sus padres, hermanos y demás familiares."
Ese y otros mensajes reflejan el impacto que ha provocado la muerte de la joven entre quienes la conocían, así como el dolor que continúa dejando el accidente que enlutó a varias familias del departamento de Yoro.
Desde que se confirmó la noticia, decenas de usuarios también han compartido fotografías, mensajes de despedida y muestras de apoyo para los familiares, quienes enfrentan uno de los momentos más difíciles tras perder a un ser querido en esta tragedia vial.
El accidente ocurrió en el sector de La Regina, jurisdicción de Morazán, cuando un autobús de la ruta interurbana Victoria-San Pedro Sula perdió el control mientras circulaba por la carretera.
De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad realizó una maniobra de rebase y terminó volcando antes de impactar contra una motocicleta y un vehículo tipo pick-up. Como consecuencia del fuerte choque, varias personas perdieron la vida y otras resultaron gravemente heridas.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer con precisión qué provocó el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el número de víctimas fatales continúa aumentando con el paso de los días.