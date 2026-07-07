Pedro Díaz, menor hallado embolsado en La Lima, Cortés: así lograron identificarlo

El misterio sobre la identidad de un cuerpo embolsado que fue encontrado en la carretera CA-13, en La Lima, Cortés, el pasado lunes 6 de julio, finalmente fue esclarecido. La víctima respondía en vida al nombre de Pedro Alexander Díaz Franco, de 15 años de edad. Pero, ¿cómo lograron identificarlo? A continuación los detalles.
El cadáver que estaba entre bolsas negras quedó a una orilla de la carretera en ese sector de la zona norte de Honduras, por lo que agentes de la Policía Nacional arribaron para acordonar el perímetro e investigar indicios del terrible crimen previo al levantamiento efectuado por Medicina Forense.
Al momento del ingreso del cadáver a la morgue de San Pedro Sula, la víctima no portaba ningún tipo de documentación, por lo que estaba en calidad de desconocido.
Ante la situación, el equipo forense basaron el reporte técnico preliminar en características específicas que ayudaran con su identificación. El reporte inicial detallaba que se trataba de un hombre joven, de piel blanca, contextura delgada y sin ningún tatuaje.
Sin embargo, el hallazgo de pernos inmovilizadores y una notable cicatriz producto de una operación quirúrgica en una de sus piernas, fue clave para la identificación.
A estas marcas médicas se sumaron otros detalles sobre su apariencia actual, como un corte de cabello bastante estilizado, un diseño moderno en una de sus cejas.
Ante el llamado del Ministerio Público en redes, la familia del menor se apersonó a la morgue y logró reconocerlo por las características antes mencionadas.
Según los reportes de la familia, el menor fue raptado por desconocidos "que portaban armas de grueso calibre" el pasado domingo 5 de julio en el Campo Nevada, en Choloma.
La madre del joven y demás familiares se dieron a la tarea de pedir ayuda a través de los medios y redes sociales, pidiendo información que ayudara a dar con su paradero.
Estaban esperanzados de poder encontrarlo con vida, sin embargo, esa esperanza quedó disipada al verlo muerto en un cuarto frío de la morgue de San Pedro Sula.
La muerte de Pedro Alexander Díaz, conocido por sus amigos como "Alex", ha causado gran conmoción en la localidad y en todo el país.
En redes sociales, conocidos y desconocidos han expresado mensajes de indignación y pesar. "Era tan solo un niño". "¿Cómo pueden quitarle la vida a un niño?. Qué crueldad". "Que Dios le dé consuelo a la familia", son algunos de los comentarios en redes. "El club y toda la comunidad deportiva están de luto por la partida de un gran amigo, compañero y fiel hincha de nuestro equipo", agregaron desde el equipo Atlético Porvenir.