Pedro Díaz, menor hallado embolsado en La Lima, Cortés: así lograron identificarlo

En redes sociales, conocidos y desconocidos han expresado mensajes de indignación y pesar. "Era tan solo un niño". "¿Cómo pueden quitarle la vida a un niño?. Qué crueldad". "Que Dios le dé consuelo a la familia", son algunos de los comentarios en redes. "El club y toda la comunidad deportiva están de luto por la partida de un gran amigo, compañero y fiel hincha de nuestro equipo", agregaron desde el equipo Atlético Porvenir.