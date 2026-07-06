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Sicarios lo sacaron de su casa: cronología del crimen de Esmelin, hallado desmembrado en Jardines de Loarque

Criminales llegaron hasta la vivienda de Esmelin David Betancourt y lo sacaron por la fuerza. Horas después, su cuerpo fue hallado desmembrado y envuelto en plástico en la colonia Jardines de Loarque

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 17:34
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Tan solo unas horas después de haber desaparecido, el cuerpo de Esmelin David Betancourt Verde fue encontrado sin vida y en condiciones lamentables. Esta es la reconstrucción de los hechos, desde su desaparición hasta el hallazgo de su cadáver.

 Foto: Cortesía
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Esmelin David Betancourt Verde era conductor de una unidad de transporte público en Tegucigalpa. En una de sus fotografías aparece posando junto a un autobús. Así ocurrió el crimen.

 Foto: Cortesía
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La desaparición del joven fue reportada el sábado 5 de julio. De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta su vivienda y se lo llevaron por la fuerza.

 Foto: Cortesía
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Esmelin David Betancourt Verde residía en la colonia Loarque, muy cerca del lugar donde posteriormente fue encontrado sin vida, apenas unas horas después de su desaparición.

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Aunque vivía en la colonia Loarque, su cuerpo fue hallado la mañana del domingo 6 de julio en la colonia Jardines de Loarque, un sector que colinda con la colonia Satélite.

 Foto: Cortesía
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El joven, que se ganaba la vida como conductor de autobús, permaneció desaparecido apenas unas horas, tiempo que bastó para que fuera asesinado de manera violenta.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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El domingo, en horas de la mañana, el cuerpo fue encontrado en la calle principal de Jardines de Loarque, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre una bolsa negra y un saco que les parecían sospechosos.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Tras la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron que en el interior de la bolsa se encontraba un cuerpo desmembrado.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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El cadáver estaba envuelto en plástico negro y posteriormente fue introducido en un saco. En las imágenes del lugar se observan ambos recipientes utilizados por los criminales para abandonar el cuerpo.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Aunque el cuerpo fue hallado desmembrado, las autoridades también presumen que la víctima fue sometida a torturas antes de ser asesinada. Una vez que personal de Medicina Forense llegó a la escena, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia correspondiente para avanzar con las investigaciones.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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