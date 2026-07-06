Sicarios lo sacaron de su casa: cronología del crimen de Esmelin, hallado desmembrado en Jardines de Loarque

Tan solo unas horas después de haber desaparecido, el cuerpo de Esmelin David Betancourt Verde fue encontrado sin vida y en condiciones lamentables. Esta es la reconstrucción de los hechos, desde su desaparición hasta el hallazgo de su cadáver.
Esmelin David Betancourt Verde era conductor de una unidad de transporte público en Tegucigalpa. En una de sus fotografías aparece posando junto a un autobús. Así ocurrió el crimen.
La desaparición del joven fue reportada el sábado 5 de julio. De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta su vivienda y se lo llevaron por la fuerza.
Esmelin David Betancourt Verde residía en la colonia Loarque, muy cerca del lugar donde posteriormente fue encontrado sin vida, apenas unas horas después de su desaparición.
Aunque vivía en la colonia Loarque, su cuerpo fue hallado la mañana del domingo 6 de julio en la colonia Jardines de Loarque, un sector que colinda con la colonia Satélite.
El joven, que se ganaba la vida como conductor de autobús, permaneció desaparecido apenas unas horas, tiempo que bastó para que fuera asesinado de manera violenta.
El domingo, en horas de la mañana, el cuerpo fue encontrado en la calle principal de Jardines de Loarque, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre una bolsa negra y un saco que les parecían sospechosos.
Tras la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron que en el interior de la bolsa se encontraba un cuerpo desmembrado.
El cadáver estaba envuelto en plástico negro y posteriormente fue introducido en un saco. En las imágenes del lugar se observan ambos recipientes utilizados por los criminales para abandonar el cuerpo.
Aunque el cuerpo fue hallado desmembrado, las autoridades también presumen que la víctima fue sometida a torturas antes de ser asesinada. Una vez que personal de Medicina Forense llegó a la escena, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia correspondiente para avanzar con las investigaciones.