Sicarios lo sacaron de su casa: cronología del crimen de Esmelin, hallado desmembrado en Jardines de Loarque

Aunque el cuerpo fue hallado desmembrado, las autoridades también presumen que la víctima fue sometida a torturas antes de ser asesinada. Una vez que personal de Medicina Forense llegó a la escena, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia correspondiente para avanzar con las investigaciones.