Había denunciado amenazas de muerte y asaltos sin recibir respuesta: exviceministra Doris Mendoza

La exviceministra de la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), Doris Mayell Mendoza Pastor, se pronunció este lunes 6 de julio en redes sociales sobre el incidente armado en el que resultó muerto un hombre al que señaló como ladrón. Los hechos se registraron en la aldea Jutiquile, en Juticalpa, Olancho, en el pasado mes de junio.
La exfuncionaria se entregó de forma voluntaria ante las autoridades por la muerte de Kelvin Sabier Carías, de 41 años, a quien señaló de haber ingresado a su finca durante la madrugada con la intención de cometer un asalto.
De acuerdo con el reporte preliminar, al notar la presencia del intruso, Mendoza salió de la vivienda y fue agredida físicamente por Carías, lo que la llevó a disparar su arma y quitarle la vida en el lugar.
Tras lo ocurrido, la exfuncionaria se presentó de forma voluntaria ante las autoridades policiales para responder por el caso. La audiencia de imputados se realizó en la ciudad de Juticalpa.
Un juez de los tribunales de Juticalpa, en un primer análisis, determinó que la acción de Mendoza correspondió a una defensa ante una agresión real y no a un ataque premeditado, por lo que ordenó su libertad el pasado 30 de junio.
En su mensaje, Mendoza Pastor cuestionó la manera en la que se abordó su caso en algunos medios, pero al mismo tiempo señaló que el Estado no le brindó seguridad.
"La noticia que debió y que debe contarse es Doris Mendoza la madre, que fue brutalmente golpeada por un delincuente que, a pesar de tener diferentes denuncias, el Estado de Honduras no llegó a actuar a tiempo", manifestó.
Mendoza también cuestionó el hecho de que el Estado la envió a prisión, "dejando a mis dos hijos aterrados y solos en la finca", dijo, visiblemente afectada por lo vivido.
La exviceministra remarcó que en el pasado había buscado apoyo de las autoridades ante hechos delictivos previos. "Doris Mendoza, la mujer que pidió a gritos ayuda a las autoridades por ser víctima de asaltos diarios y de amenazas a muerte", afirmó.
Cerró su testimonio con una serie de interrogantes sobre lo que hubiera podido pasar de no haber reaccionado esa madrugada. "¿Qué hubiera pasado si este delincuente me hubiera matado? ¿Qué hubiera pasado con mis hijos? ¿Qué hubiera hecho mi madre?", concluye en su video.
El video fue publicado con el mensaje "Ayúdame a contar la verdad de lo que estamos pasando las mujeres en Honduras", dejando abierta la iniciativa para que otras mujeres compartan su historia.
Mendoza Pastor fue viceministra de la Sedis y candidata a vicealcaldesa de la capital hondureña por el movimiento que postuló a David Chávez en una contienda anterior