Había denunciado amenazas de muerte y asaltos sin recibir respuesta: exviceministra Doris Mendoza

La exviceministra de la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), Doris Mayell Mendoza Pastor, se pronunció este lunes 6 de julio en redes sociales sobre el incidente armado en el que resultó muerto un hombre al que señaló como ladrón. Los hechos se registraron en la aldea Jutiquile, en Juticalpa, Olancho, en el pasado mes de junio.