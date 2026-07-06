Le pidieron bajar la velocidad: hipótesis del accidente de bus en Yoro que dejó cuatro muertos

El conductor del bus involucrado en el accidente registrado el pasado 5 de julio en Yoro, que dejó cuatro personas muertas y 19 heridas, permanece bajo custodia policial. ¿Qué se sabe de él y de qué lo acusan?
El informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) indica que el conductor del bus se desplazaba a exceso de velocidad al momento del accidente.
Jairo Ramos, jefe de la zona norte de la DNVT, informó que las investigaciones apuntan a que el percance fue provocado por una maniobra imprudente del motorista del bus. ¿Qué se sabe sobre su paradero?
El motorista permanece hospitalizado bajo resguardo policial. Según las autoridades, sufrió heridas leves.
En el accidente se vio involucrado un vehículo "Pick Up" color blanco, el conductor de esta unidad murió mientras era trasladado al centro asistencial.
La hipótesis que manejan las autoridades hasta el momento, según explicó Jairo Ramos, es la siguiente: “La causa fue la maniobra de adelantamiento del bus, maniobra prohibida, que causa el accidente. El motorista del bus tomó la decisión imprudente”.
Posteriormente, Ramos confirmó: "Él salió con lesiones leves, ayer mismo fue capturado y hoy es presentado por los delitos de homicidio, conducción temeraria y lesiones".
Cuatro personas murieron en el fatal accidente: Delmis Suyapa Ramos Palma, de 28 años; su hija, Delmis Milagro Tomé Ramos, de 5 años; y Santos Luciano Rivera Zerón, de 45 años.
La cuarta víctima fue identificada como José Manuel Hernández Martínez, conductor del vehículo tipo "pick-up". Falleció mientras era trasladado a un centro asistencial.
El fatal accidente ocurrió alrededor de la 1:45 de la tarde en la carretera RN-23, a la altura del sector conocido como La Regina, en la vía que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro.
El bus transportaba a unos 30 pasajeros. Uno de ellos grabó un video en el que se observa que la unidad circulaba a exceso de velocidad antes de volcar.
De acuerdo con los testimonios, varios pasajeros le pidieron al conductor que redujera la velocidad, pero este hizo caso omiso.