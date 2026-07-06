Captan momento antes de que autobús se volcara y provocara tragedia en Yoro

Momentos antes de que el autobús, que llevaba casi 30 pasajeros, se volcara, uno de ellos grabó todo, donde se logra observar el exceso de velocidad en el que se conducía. Aquí el cuadro a cuadro.
El video, que dura 40 segundos, muestra al pasajero en la segunda fila de asientos grabando la unidad desde el interior, enfocando las calles y dejando ver la velocidad en la que se conducía, en comparación con otros buses.
El clip muestra cuando el bus aparentemente estaba peleando carril e intentando rebasar a la segunda unidad, mientras conducía a exceso de velocidad.
Desde la unidad se observa a algunos pasajeros agarrándose de los asientos, mientras el bus logra alcanzar a la segunda unidad.
Versiónes indican que los pasajeros le habrían pedido al conductor reducir la velocidad, pero este hizo caso omiso, sin imaginarse que esa imprudencia le provocaría la muerte a cuatro personas.
Se informó que el accidente se debió al exceso de velocidad; el conductor perdió el control del autobús, provocando que se volcara y quedara a la orilla de la carretera, dejando a pasajeros atrapados.
En imágenes y videos se observa la unidad volcada, mientras los mismos pasajeros y personas que se encontraban en la zona llegaron a auxiliar a las personas que se encontraban con vida.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar tras el reporte del accidente ocurrido a eso de la 1:45 de la tarde; sin embargo, lamentablemente cuatro personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida.
Las víctimas fueron identificadas como Santos Luciano Rivera Zerón, Delmi Suyapa Ramos Palma (madre), Delmis Milagros Tomé Ramos, de tan solo 5 años de edad (hija), y José Manuel Hernández.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la detención del conductor del bus, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíen esos detalles, además de las causas exactas del accidente.