Fue torturado y desmembrado: Esmelin Betancourt desapareció y fue hallado muerto en Jardines de Loarque

Encostalado y desmembrado fue encontrado el cuerpo de Esmelin David Betancourt Verde en Jardines de Loarque, luego de haber desaparecido el día sábado tras ser privado de libertad. Aquí los detalles:
Esmelin David Betancourt Verde era conductor de bus y fue privado de su libertad la tarde del sábado -5 de julio- en la colonia Loarque, en la capital.
La mañana del domingo, el cadáver fue localizado en la calle principal de la colonia Jardines de Loarque, luego de que vecinos reportaran el hallazgo de una bolsa negra, sospechando que se trataba de un cuerpo.
Agentes de la Policía Nacional procedieron a acordonar la escena del crimen, mientras equipos de investigación iniciaron las primeras diligencias para recabar indicios que permitan esclarecer el hecho.
Las autoridades informaron que el cuerpo fue encontrado envuelto en plástico negro y dentro de un costal. Se informó que el cuerpo presentaba signos de tortura y había sido desmembrado.
A un lado del cuerpo también se encontró un costal blanco con ropa que presuntamente pertenecía a la víctima al momento de su desaparición.
El informe indica que horas antes del hallazgo, se había reportado la privación de libertad de Esmelin Betancourt en la misma colonia, cuando sujetos armados lo habrían sacado por la fuerza de su vivienda.
El cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia médico-legal para determinar la causa de muerte.
Cámaras de seguridad del sector podrían haber captado el momento en que los criminales llegaron a dejar el cuerpo, por lo que podrían aportar pistas clave en la investigación de este crimen.
Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este violento crimen ocurrido en la capital.