Tenía dos hijos menores: Santos Rivera, tercera víctima de la tragedia de autobús en Yoro

La tragedia ocurrida la tarde del domingo en la carretera RN-23, que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro, acabó con la vida de Santos Luciano Rivera y de otras tres personas, entre ellas una menor de edad.
A eso de las 12 del mediodía, Santos Luciano Rivera Zerón, de 45 años de edad, iba de camino a su trabajo en un autobús de la ruta Victoria–San Pedro Sula.
Sin embargo, cuando el autobús transitaba por el sector conocido como La Regina, el conductor perdió el control de la unidad, provocando que se volcara e impactara contra varios árboles.
Tras el fuerte impacto, al menos cuatro personas murieron, entre ellas una niña de cinco años, y más de 25 resultaron heridas, informó un oficial del Cuerpo de Bomberos.
Entre las víctimas mortales estaba Santos Luciano Rivera, originario de Choloma, Cortés, quien trabajaba en la industria textil. Además, era padre de dos menores de edad, uno de 15 y otra de 7 años.
La otra víctima fue identificada como José Manuel Hernández, conductor del vehículo tipo pick-up. Según versiones preliminares, el autobús, que presuntamente iba a exceso de velocidad, impactó contra el automotor, provocando la muerte inmediata del conductor.
Delmis Suyapa Ramos Palma, de 28 años, viajaba junto a su hija de regreso a San Pedro Sula para reincorporarse a su trabajo, sin imaginar que ambas perderían la vida en el camino.
La pequeña Delmis Milagro Tomé Ramos, de tan solo 5 años, murió a causa del fuerte impacto. Ella y su madre quedaron atrapadas entre los amasijos de hierro del autobús tras el accidente.
Relatos de las personas que iban en el autobús indican que le pidieron al motorista que bajara la velocidad, pero este hizo caso omiso, provocando la tragedia.
Hasta el momento, solo los cuerpos de Delmis y su hija han sido retirados de la morgue de San Pedro Sula, mientras que los familiares de las víctimas permanecen en las afueras a la espera de la entrega.