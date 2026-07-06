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Tenía dos hijos menores: Santos Rivera, tercera víctima de la tragedia de autobús en Yoro

Cuando se dirigía de regreso a su trabajo, el autobús en el que se trasladaba Santos Luciano perdió el control y se volcó, provocando su muerte y la de otras tres personas

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 06:39
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La tragedia ocurrida la tarde del domingo en la carretera RN-23, que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro, acabó con la vida de Santos Luciano Rivera y de otras tres personas, entre ellas una menor de edad.

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A eso de las 12 del mediodía, Santos Luciano Rivera Zerón, de 45 años de edad, iba de camino a su trabajo en un autobús de la ruta Victoria–San Pedro Sula.

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Sin embargo, cuando el autobús transitaba por el sector conocido como La Regina, el conductor perdió el control de la unidad, provocando que se volcara e impactara contra varios árboles.

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Tras el fuerte impacto, al menos cuatro personas murieron, entre ellas una niña de cinco años, y más de 25 resultaron heridas, informó un oficial del Cuerpo de Bomberos.

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Entre las víctimas mortales estaba Santos Luciano Rivera, originario de Choloma, Cortés, quien trabajaba en la industria textil. Además, era padre de dos menores de edad, uno de 15 y otra de 7 años.

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La otra víctima fue identificada como José Manuel Hernández, conductor del vehículo tipo pick-up. Según versiones preliminares, el autobús, que presuntamente iba a exceso de velocidad, impactó contra el automotor, provocando la muerte inmediata del conductor.

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Delmis Suyapa Ramos Palma, de 28 años, viajaba junto a su hija de regreso a San Pedro Sula para reincorporarse a su trabajo, sin imaginar que ambas perderían la vida en el camino.

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La pequeña Delmis Milagro Tomé Ramos, de tan solo 5 años, murió a causa del fuerte impacto. Ella y su madre quedaron atrapadas entre los amasijos de hierro del autobús tras el accidente.

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Relatos de las personas que iban en el autobús indican que le pidieron al motorista que bajara la velocidad, pero este hizo caso omiso, provocando la tragedia.

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Hasta el momento, solo los cuerpos de Delmis y su hija han sido retirados de la morgue de San Pedro Sula, mientras que los familiares de las víctimas permanecen en las afueras a la espera de la entrega.

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