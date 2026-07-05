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Quedaron atrapadas: Delmis Ramos y su pequeña murieron en el accidente en Yoro

De entre los amasijos de hierro fueron sacados los cuerpos de Delmis Ramos y su pequeña de cinco años, luego de que el bus en el que se transportaban perdiera el control y se volcara en la carretera

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 18:06
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“Somos pobres, no tenemos dinero para ir a retirar su cuerpo a San Pedro (Sula)”, fueron las palabras de la madre de Delmis Ramos, quien murió junto a su hija de 5 años, dos de las cuatro víctimas que perdieron la vida en el fatal accidente de tránsito registrado este domingo. Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
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Entre lágrimas y dolor, familiares llegaron al lugar donde perdió la vida Delmis Suyapa Ramos Palma, de 28 años, luego de que el bus en el que iba junto a su hija y otros pasajeros perdiera el control y se volcara.

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La pequeña Delmis Milagro Tomé Ramos, de tan solo 5 años, es su hija, quien iba acompañándola de regreso a su trabajo, según el relato de su abuela.

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La madre de Delmis explicó que su hija salió de Sulaco a eso de las 11 de la mañana rumbo a San Pedro Sula, de regreso a sus labores, sin imaginarse que perdería la vida en el camino.

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"Yo me despedí de ella con una sonrisa como siempre y no pensé que esto iba a suceder. Ella iba a San Pedro para el trabajo", relató.

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El cuerpo de Delmis y su pequeña quedó atrapado entre los amasijos de hierro, donde miembros de socorro llegaron a sacarlos para ser llevados a la morgue sampedrana, algo que para la familia es complicado debido a su situación económica.

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“(Quiero) que me den a mi hija para llevármela. Somos pobres, no tenemos dinero para ir a retirar su cuerpo a San Pedro (Sula)”, lamentó.

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Las otras dos víctimas fueron identificadas como Santos Luciano Rivera Zerón y José Manuel Hernández.

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El hecho ocurrió exactamente en el sector conocido como La Regina, en la carretera RN-23, que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, al oeste del departamento de Yoro.

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Información preliminar indica que el conductor del autobús de la ruta interurbana Victoria–Yoro se conducía a exceso de velocidad y con la unidad llena de pasajeros, provocando que se volcara e impactara contra otros vehículos.

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