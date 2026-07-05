Quedaron atrapadas: Delmis Ramos y su pequeña murieron en el accidente en Yoro

“Somos pobres, no tenemos dinero para ir a retirar su cuerpo a San Pedro (Sula)”, fueron las palabras de la madre de Delmis Ramos, quien murió junto a su hija de 5 años, dos de las cuatro víctimas que perdieron la vida en el fatal accidente de tránsito registrado este domingo. Aquí los detalles.
Entre lágrimas y dolor, familiares llegaron al lugar donde perdió la vida Delmis Suyapa Ramos Palma, de 28 años, luego de que el bus en el que iba junto a su hija y otros pasajeros perdiera el control y se volcara.
La pequeña Delmis Milagro Tomé Ramos, de tan solo 5 años, es su hija, quien iba acompañándola de regreso a su trabajo, según el relato de su abuela.
La madre de Delmis explicó que su hija salió de Sulaco a eso de las 11 de la mañana rumbo a San Pedro Sula, de regreso a sus labores, sin imaginarse que perdería la vida en el camino.
"Yo me despedí de ella con una sonrisa como siempre y no pensé que esto iba a suceder. Ella iba a San Pedro para el trabajo", relató.
El cuerpo de Delmis y su pequeña quedó atrapado entre los amasijos de hierro, donde miembros de socorro llegaron a sacarlos para ser llevados a la morgue sampedrana, algo que para la familia es complicado debido a su situación económica.
“(Quiero) que me den a mi hija para llevármela. Somos pobres, no tenemos dinero para ir a retirar su cuerpo a San Pedro (Sula)”, lamentó.
Las otras dos víctimas fueron identificadas como Santos Luciano Rivera Zerón y José Manuel Hernández.
El hecho ocurrió exactamente en el sector conocido como La Regina, en la carretera RN-23, que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, al oeste del departamento de Yoro.
Información preliminar indica que el conductor del autobús de la ruta interurbana Victoria–Yoro se conducía a exceso de velocidad y con la unidad llena de pasajeros, provocando que se volcara e impactara contra otros vehículos.