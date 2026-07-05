FOTOS: Víctimas mortales atrapadas y personas heridas deja fatal accidente en Yoro

Un nuevo accidente deja en luto a varias familias, luego de que al menos cuatro personas perdieran la vida y más de una decena resultaran heridas tras un fuerte accidente de tránsito registrado en Yoro. Aquí las imágenes impactantes:
El hecho ocurrió en la carretera que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en el occidente del departamento de Yoro, a eso de la 1:45 de la tarde de este domingo.
El reporte indica que cuando el autobús - de la ruta interurbana Victoria–Yoro- transitaba por el sector conocido como La Regina, sobre la carretera RN-23, el conductor habría perdido el control.
La unidad de transporte se volcó, impactando contra varios vehículos, chocando contra varios árboles y quedando a la orilla de la carretera.
Las primeras versiones señalan que la unidad se desplazaba a exceso de velocidad y con la totalidad de su capacidad de pasajeros, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control del automotor.
"Nos acabamos de accidentar, hay una persona muerta, no sé quién es. Necesitamos ayuda, por favor, necesitamos ayuda. La imprudencia, la imprudencia. Si usted maneja, tenga cuidado", dice una de la víctimas de la tragedia.
El fuerte accidente provocó la muerte de cuatro personas, quienes han sido identificadas de manera preliminar como Santos Luciano Rivera Zerón, Delmi Suyapa Ramos Palma y Delmis Milagros Tomé Ramos, de tan solo 5 años de edad. Se espera confirmar la identidad de la cuarta víctima.
Se informó que entre los heridos se encuentran varios pasajeros del autobús, algunos de ellos en estado delicado, quienes fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de la zona.
El autobús cubría la ruta Victoria–San Pedro Sula, de acuerdo con datos preliminares, y habría salido desde el municipio de Victoria con destino a la zona norte del país.
Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional realizaron labores de rescate e investigación para determinar con mayor precisión las causas del siniestro.