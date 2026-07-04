Hacia EE UU: así era la ruta que tenía la cocaína decomisada a Anyi Mejía y su madre

Las investigaciones sobre el cargamento de cocaína decomisado el pasado 29 de junio a Anyi Yarirla Mejía Interiano, de 28 años, y a su madre, Gloria Rita Interiano Melgar, continúan revelando nuevos detalles sobre el recorrido que seguiría la droga después de ingresar a territorio hondureño. Los detalles, a continuación:
De acuerdo con las pesquisas de la Policía Nacional, el cargamento habría sido recibido en un punto no habilitado de la frontera entre Honduras y Nicaragua, donde presuntamente se realizó un intercambio por dinero antes de iniciar el traslado.
El recorrido no terminaba en la capital hondureña. La hipótesis policial sostiene que el cargamento continuaría hacia Guatemala, posteriormente cruzaría México y finalmente llegaría a Estados Unidos, donde sería distribuido por la organización dedicada al tráfico de drogas.
Desde ese sector fronterizo, la droga sería movilizada por carretera hasta Tegucigalpa, ciudad que, según las investigaciones, serviría únicamente como un punto de paso dentro de la logística utilizada por la estructura criminal.
Los investigadores ahora buscan establecer quiénes participaron en cada tramo de ese recorrido, desde las personas que entregaron la droga en la frontera hasta quienes la recibirían fuera de Honduras, con el fin de identificar a toda la estructura criminal involucrada.
Ese cargamento fue interceptado el 29 de junio durante un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) en la comunidad de Los Rincones, municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca.
Las dos mujeres viajaban en una camioneta Ford Explorer roja, modelo 2024, acompañadas por un menor de edad, cuando fueron detenidas en un punto de control instalado por las autoridades.
Durante la inspección, los agentes utilizaron un escáner de fibra óptica que permitió detectar irregularidades en la estructura del vehículo. Debido a ello, la camioneta fue trasladada hasta el punto de control de Pavana, donde se efectuó una revisión más detallada.
Al desmontar parte del automotor, los policías descubrieron compartimientos falsos ocultos debajo de los asientos. En esos espacios localizaron 154 paquetes de cocaína, todos envueltos con cinta adhesiva color café y marcados con el sello "Dolce & Gabbana".
Además del cargamento, las autoridades decomisaron dos mil dólares en efectivo. Posteriormente, especialistas de la DNPA realizaron la prueba de campo Scott, la cual confirmó que la sustancia encontrada correspondía a clorhidrato de cocaína.
Tras el operativo, madre e hija fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), que continúa con las investigaciones para establecer el origen de la droga, identificar a los responsables de esta red de narcotráfico y determinar el papel que desempeñaban las ahora capturadas.
El menor de edad que viajaba con ambas mujeres quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), mientras Medicina Forense analizará el cargamento para determinar su peso exacto, grado de pureza y valor en el mercado ilícito.