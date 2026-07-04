Revelan detalles de cómo tres hermanos mataron a Florinda Ramírez por un cobro en Orica

En las últimas horas, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) efectuó la captura de la "tercera hermana", acusada por las autoridades de estar implicada en el violento asesinato de Florinda Bernarda Ramírez Bejarano, un crimen que se registró por un cobro el pasado 28 de febrero de 2026, en la aldea Joya del Quebracho, municipio de Orica. ¿Cómo la mataron? A continuación los nuevos detalles del caso.
La mujer de 38 años, cuyo nombre no ha sido revelado, fue capturada por agentes en la colonia La Torocagua, en Comayagüela, tras varios días de seguimiento, según informó la DPI.
Antes de este arresto, las autoridades policiales ya habían efectuado la detención de dos hombres (hermanos de la tercera detenida) señalado por el mismo crimen en contra de Florinda, Su captura se logró el pasado mes de marzo, quienes desde entonces, guardan prisión mientras avanza el proceso en su contra.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió luego de que Florinda hubiera prestado dinero a los tres hermanos, pero al no recibir el pago se presentó a la vivienda para hacer el cobro económico directamente, sin imaginar que por esa acción le arrebatarían la vida de manera macabra.
El vocero policial Wilfredo Maldonado, de la Interpol, se pronunció en torno al caso este sábado 4 de julio, y detalló cómo los tres hermanos asesinaron a la mujer de alrededor de 40 años.
"De una forma violenta le quitaron la vida: con arma blanca tipo machete, desmembrándola y, lógicamente, incinerándola para no dejar rastro", reveló Wilfredo Maldonado.
El funcionario también remarcó que todos los implicados en este hecho violento son parientes, y que la tercera capturada deberá responder por el delito de homicidio. "Los tres hermanos, dos de ellos ya guardan prisión y esta persona pues llega a comparecer ante los tribunales de justicia", detalló.
Mientras la tercera implicada era trasladada a los Juzgados competentes, brindó su declaración ante los medios de comunicación argumentado que es "inocente" del crimen que se le acusa.
"No fui yo, la verdad que me están echando la culpa a mí y no fui yo, me siento limpia y con mi cara levantada", manifestó.
"Supuestamente dicen que en mi casa fue (el asesinato), y no fue porque ese día que (Florinda) estaba muerta yo me vine a firmar a Talanga, sí la conocía, pero no fui yo", dijo cuándo se le consultó sobre el caso.
"No temo nada porque no fui yo", concluyó la señalada que ahora se enfrenta a un proceso judicial.
Pese a que el crimen ocurrió el pasado mes de febrero, la reciente captura revivió la consternación en la aldea Joya del Quebracho, en Orica, por lo que piden a las autoridades que dejen caer todo el peso de la ley sobre los responsables.