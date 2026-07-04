Revelan detalles de cómo tres hermanos mataron a Florinda Ramírez por un cobro en Orica

En las últimas horas, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) efectuó la captura de la "tercera hermana", acusada por las autoridades de estar implicada en el violento asesinato de Florinda Bernarda Ramírez Bejarano, un crimen que se registró por un cobro el pasado 28 de febrero de 2026, en la aldea Joya del Quebracho, municipio de Orica. ¿Cómo la mataron? A continuación los nuevos detalles del caso.