Hallan muerto a menor de 15 años que había sido raptado en Cortés, ¿quién era?

La víctima respondía en vida al nombre de Pedro Alexander Díaz Franco , quien según el reporte de sus familiares, fue interceptado y raptado por un grupo de hombres encapuchados en el Campo Nevada de Choloma, al filo de las 7: 20 p.m. del domingo 5 de julio.

Cortés, Honduras.- El cadáver de un menor de 15 años, fue hallado embolsado en la carretera CA-13, a inmediaciones de la colonia Reyes Caballero, en el municipio de La Lima, Cortés, el lunes 6 de julio.

Desde entonces, la madre del adolescente emprendió una desesperada búsqueda, solicitando ayuda a través de distintos medios con la esperanza de encontrarlo con vida, sin imaginar el desenlace que se avecinaría.

Personas que transitaban por el sector reportaron la presencia de lo que parecía un cuerpo dentro de bolsas de plástico negras, a la orilla de la calzada de la CA-13.

En ese sentido, agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona y confirmaron la presencia de un cadáver no identificado. Procedieron a acordonar la escena del crimen y luego iniciaron las indagaciones pertinentes del caso.

Miembros de Medicina Forense arribaron para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue de San Pedro Sula.

Ante la no identificación, Medicina Forense realizó un llamado público para quienes hubieran perdido a un joven de piel clara con pernos inmovilizadores y una cicatriz de operación en una de sus piernas.

Horas más tarde, los familiares del menor llegaron a la morgue y confirmaron lo temido: el cadáver era el de Pedro Alexander; lo identificaron por la cicatriz antes mencionada.

Familiares, amigos y vecinos de la localidad están consternados por el fatal desenlace. De momento se desconoce el móvil detrás del rapto y asesinato del adolescente.