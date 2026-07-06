UNAH y ACNUR impulsan simposio internacional sobre fortalecimiento de paz comunitaria

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), inauguró este lunes el Simposio Internacional "Construcción de paz comunitaria: empoderamiento pacifista, violencias y desplazamiento forzado", un encuentro académico que reúne a especialistas nacionales e internacionales para analizar los desafíos que enfrenta Honduras en materia de violencia, desplazamiento forzado y fortalecimiento de la paz en las comunidades. La actividad, organizada en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se desarrolla los días 7 y 8 de julio y busca generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias que contribuya a fortalecer los procesos comunitarios de construcción de paz en un contexto marcado por las distintas expresiones de violencia y el desplazamiento forzado interno.

Durante el simposio participan representantes de organismos internacionales, instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil, la academia, estudiantes y líderes comunitarios, quienes abordarán las causas estructurales de la violencia, sus efectos sobre las comunidades y las alternativas para promover la resiliencia, la convivencia pacífica y el desarrollo humano sostenible.

La jornada inaugural incluyó la conferencia magistral "La integralidad de los procesos de construcción de paz: sustentabilidad ambiental, género y participación ciudadana", impartida por la doctora Úrsula Oswald, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México y reconocida internacionalmente por sus aportes en los estudios sobre paz y conflicto. Para el segundo día del evento están programados paneles especializados sobre las muertes violentas en Honduras y sus impactos en las comunidades, las experiencias de construcción de paz comunitaria, las buenas prácticas implementadas en distintos territorios y las alternativas para avanzar hacia una convivencia pacífica frente a los desafíos que plantea el desplazamiento forzado.