Honduras lanza Año Internacional de la Agricultora con llamado a reducir brechas en el campo

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras inauguró este lunes el Año Internacional de la Agricultora 2026, una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas que busca reconocer el aporte de las mujeres rurales a la producción de alimentos y promover acciones para reducir las brechas que enfrentan en el acceso a tierra, financiamiento y tecnología. El lanzamiento oficial se realizó en el Salón de Eventos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), con la participación de autoridades gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones de mujeres rurales y representantes de la cooperación internacional.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer (Semujer), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Mesa de las Mujeres Rurales, con el apoyo de CARE, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ONU Mujeres. Durante el evento, las instituciones participantes destacaron el papel que desempeñan las mujeres en la producción, transformación y comercialización de alimentos, así como en la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios del país. Sin embargo, también alertaron sobre las desigualdades que continúan limitando sus oportunidades de desarrollo. De acuerdo con datos citados durante la jornada, solo el 12% de las mujeres rurales en Honduras son propietarias de tierra, mientras que cerca del 70% permanece excluida del acceso a créditos bancarios formales. Asimismo, apenas el 14% dispone de terrenos para cultivar, frente al 36% de los hombres. En el marco de la conmemoración se desarrolló el panel “Desafíos y avances de la situación de las mujeres rurales en Honduras”, donde representantes de la Mesa de Mujeres Rurales, CARE y ONU Mujeres analizaron los principales retos que enfrenta este sector y las acciones necesarias para fortalecer su autonomía económica y social. Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de reconocimientos a 30 mujeres productoras hondureñas por su aporte a la seguridad alimentaria, la producción sostenible y el desarrollo de sus comunidades.