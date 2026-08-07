  1. Inicio
  2. · Honduras

Zonas de Honduras sin energía eléctrica este sábado 8 de agosto

Los cortes de energía iniciarán a las 7:00 de la mañana y terminarán hasta las 5:00 de la tarde, de acuerdo con la ENEE

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 17:33
Zonas de Honduras sin energía eléctrica este sábado 8 de agosto

Varias zonas de la capital estarán sin energía eléctrica este sábado.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de la capital hondureña se verán afectadas por los cortes de energía programados para este sábado 8 de agosto.

De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes iniciarán a las 7:00 de la mañana y terminarán hasta las 5:00 de la tarde.

De 7:00 am a 5:00 pm en el Distrito Central

Empresa Nacional de Artes Gráficas, colonia Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, Plantel de Cemcol, Bodegas del Sanaa, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur y zonas aledañas.

Lotificación Kaffie, colonia Vista Hermosa, Diamond Steel, parte de colonia Montes de Sinaí, parte de Residencial Alemán, San José de la Vega, Residencial Altos de las Vegas y zonas aledañas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias