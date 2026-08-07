Zonas de Honduras sin energía eléctrica este sábado 8 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de la capital hondureña se verán afectadas por los cortes de energía programados para este sábado 8 de agosto.

De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes iniciarán a las 7:00 de la mañana y terminarán hasta las 5:00 de la tarde.