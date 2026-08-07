"Por sus hijos, por su legado": exigen justicia para Elvia Gómez, enfermera asesinada por su pareja

Han pasado dos meses desde que a la enfermera Elvia Mercedes Gómez López le arrebataron la vida en San Manuel, Cortés. Mientras el proceso judicial continua contra el acusado de su muerte, un grupo de mujeres se manifestó para exigir justicia. Más detalles a continuación.
Este viernes -7 de agosto- en el Juzgado de Letras Penal del municipio de Villanueva (Cortés) se desarrolla la audiencia de procedimiento abreviado contra Daniel Antonio Meraz, acusado de matar a su pareja Elvia Mercedes López Gómez.
La audiencia se desarrolla de forma virtual, encontrándose Meraz en un cubículo especial desde el centro penitenciario de El Progreso, Yoro. Paralelamente, frente a loz juzgados de Villanueva se aglomeraron mujeres para exigir justicia por el crimen.
En las pancartas elaboradas con cartulina recuerdan que la muerte de Gómez no es un número más. "Era una mujer, una enfermera, una hija, una hermana que dedicó su vida a salvar a otros", dice un cartel.
"Por sus hijos, por su legado y por su nombre, no habrá silencio, no habrá olvido. Justicia para nuestra enfermera", exige otra señora que se solidariza con Gómez.
El portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Rudy Barahona, informó que en la audiencia Meraz "reconoció de viva voz ante la jueza que participó, o que fue el hechor, en la muerte violenta de su compañera de hogar".
Barahona indicó que la pena que estaría enfrentando Meraz por el delito de femicidio agravado oscilaría entre los 18 a 25 años de prisión. No obstante, al haber confesado el crimen, existe la posibilidad de que su condena se reduzca parcialmente.
"El ente fiscal está solicitando de ese rango una pena media, y la defensa una pena mínima, de tal forma que el próximo miércoles (12 de agosto) vamos a conocer la sentencia que emita la jueza", agregó Barahona.
El femicidio contra Elvia Mercedes ocurrió el 3 de junio en la colonia Santa Fe del municipio de San Manuel.
Gómez López era madre de dos niños de 12 y 7 años de edad. Estos menores tenían un presentimiento de que su madre no estaba bien, por lo que pidieron ayuda a vecinos, quienes ingresaron a la habitación de la enfermera donde la encontraron sin signos vitales.
De acuerdo con las investigaciones, Gómez tenía signos de estrangulamiento, hecho que habría ocurrido en la madrugada del 3 de junio.
Meraz se entregó a las autoridades el 9 de junio. Este ciudadano ya tenía de violencia contra su pareja, pues incluso en 2024 fue denunciado por violencia doméstica.